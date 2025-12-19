Junín: Crece el sector automotriz con la inauguración de una nueva sucursal de Nissan

La ciudad de Junín sumó un nuevo impulso a su desarrollo comercial con la inauguración oficial de la sucursal de Nissan Noale SA, ubicada sobre la avenida Circunvalación. El acto contó con la presencia del intendente Juan Fiorini , directivos de la firma y un amplio acompañamiento de vecinos.

La apertura de la nueva sucursal de Nissan Noale SA, localizada en Av. Circunvalación 796, cerca de la Ruta 188, ratifica el crecimiento sostenido del sector automotriz en Junín. El evento reunió a autoridades municipales, representantes del Grupo M y de Nissan Argentina, consolidando a esta zona de la ciudad como un polo estratégico para nuevas inversiones comerciales e industriales.

Durante el acto, se destacó el impacto positivo que este tipo de emprendimientos genera en el empleo y en la economía local, fortaleciendo una tendencia de expansión que viene registrándose en los últimos años en ese corredor urbano.

En el marco de la inauguración, la concesionaria realizó el lanzamiento oficial del nuevo Nissan Kicks para Junín y la región, presentando además distintas alternativas de financiamiento y planes de ahorro para los clientes. Desde la firma subrayaron la importancia de acercar productos y servicios competitivos al mercado local.

Asimismo, Nissan Noale SA concretó la donación de un vehículo a la Escuela Técnica N°1 “Antonio Bermejo”, como gesto de agradecimiento y compromiso con la educación y la comunidad juninense.

Fiorini destacó la inversión privada y el desarrollo urbano

El intendente Juan Fiorini celebró la apertura y valoró la decisión de la familia Motta de apostar por Junín. “Queremos acompañar a quienes arriesgan e invierten, porque generan trabajo y oportunidades para nuestros vecinos”, afirmó. También resaltó las obras de infraestructura realizadas en la zona, como la repavimentación, el transporte público y la reconversión lumínica LED.

Finalmente, Fiorini subrayó que estas políticas públicas, articuladas con el sector privado, permiten consolidar el crecimiento de la ciudad y proyectar un Junín con más desarrollo, empleo y oportunidades para todos.