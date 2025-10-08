Juicio oral a un acusado de dos robos bajo la modalidad "motochorro" en el barrio Villa Progreso

La sala de audiencias del Tribunal oral en lo Criminal 1 del Departamento Judicial Pergamino en el juicio oral presidido por la jueza Marcela Santoro; la acusación fiscal de Germán Guidi y la Defensa de Daniel Ryan.

Pablo Nicolás Nahuel Mazzei ocupó el banquillo de los acusados por los asaltos a jóvenes en el barrio Villa Progreso.

Este miércoles se desarrolló en la sala de audiencias del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Pergamino la jornada de juicio oral contra Pablo Nicolás Nahuel Mazzei, acusado de haber protagonizado dos robos a mano armada bajo la modalidad de “motochorro” en el barrio Villa Progreso durante el verano de 2024.

La audiencia se llevó a cabo con la jueza Marcela Santoro actuando de manera unipersonal, mientras que la acusación estuvo a cargo del fiscal Germán Guidi, acompañado por la instructora judicial Virginia Friguglietti. La defensa del imputado fue ejercida por el abogado de la Defensoría Oficial, Daniel Ryan.

Durante la jornada, el Ministerio Público Fiscal presentó la totalidad de la prueba testimonial y documental reunida en la investigación, a partir de la cual sostiene que Mazzei participó activamente en dos asaltos en la vía pública, ambos cometidos en horas de la madrugada y con la utilización de un arma de fuego para intimidar a las víctimas.

Finalizada la producción de la prueba, las partes expusieron sus alegatos finales. Desde la Fiscalía N°2, el fiscal Guidi requirió que la jueza Santoro imponga una condena de 12 años de prisión para Mazzei, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con ambos hechos. Según el representante del Ministerio Público, “durante el debate oral quedó plenamente acreditada la autoría del acusado en los dos robos cometidos con violencia en el barrio Villa Progreso”.

En los alegatos finales de la Defensa, Daniel Ryan, requirió la absolución por no quedar acreditada en forma categórica la autoría penal del acusado.

Por su parte, el defensor Ryan planteó que la prueba incorporada no resulta suficiente para derribar el principio de inocencia de su defendido y pidió su absolución. Subsidiariamente, en caso de que el Tribunal considere acreditada su participación, solicitó que la eventual condena se imponga por una calificación legal más leve, descartando el agravante del uso de arma de fuego.

Dos robos cometidos con el mismo patrón criminal

El acusado en el banquillo del juicio oral custodiado por personal penitenciario bonaerense ya que se encuentra cumpliendo una detención en una unidad carcelaria.

De acuerdo con la acusación fiscal, ambos asaltos fueron cometidos con un modus operandi similar: en la madrugada, dos personas a bordo de una motocicleta tipo 110 centímetros cúbicos de color negro, sin plásticos ni luces, interceptaban a grupos de jóvenes que caminaban por las calles de la zona para robarles teléfonos celulares y otros efectos personales.

El primer episodio ocurrió cerca de las 2:30 de la madrugada del 19 de enero de 2024, cuando tres jóvenes caminaban por calle Santiago del Estero en dirección al arroyo Chu-Chu. Al llegar a la esquina con calle Venezuela, fueron interceptados por dos individuos en moto. Según la acusación, el acompañante —identificado como Mazzei— descendió del rodado, extrajo un arma de fuego tipo revólver y los amenazó para apoderarse de tres teléfonos celulares Samsung de diferentes modelos, pertenecientes a las víctimas. Tras concretar el robo, los asaltantes escaparon a toda velocidad por la misma calle.

El segundo hecho se registró pocos días después, en la madrugada del 26 de enero de 2024, en la esquina de Zeballos y Colodrero. En esa ocasión, cuatro jóvenes caminaban hacia el Parque Belgrano llevando una bicicleta de tiro, cuando fueron sobrepasados por una moto con las mismas características que en el asalto anterior. Minutos después, la motocicleta regresó y uno de los ocupantes —también identificado como Mazzei— los amenazó con un arma de fuego exigiendo la entrega de los celulares. Ante la reacción de uno de los jóvenes, el asaltante forcejeó con él, le arrebató la bicicleta y escapó junto con su cómplice en dirección a la Ruta 188 y luego hacia el barrio José Hernández.

En el juicio oral la Fiscalía hizo comparecer a testigos de la Policía y las víctimas de los atracos en la vía pública.

Delitos reiterados y prueba reunida

La Fiscalía sostuvo que los testimonios de las víctimas y de testigos que aportaron datos coincidentes, junto con las descripciones físicas, la vestimenta y las características de la motocicleta utilizada, permiten vincular al acusado con ambos robos. Además, durante la investigación se habrían secuestrado elementos que reforzarían la hipótesis de su participación.

Mazzei, que llegó al juicio detenido preventivamente, escuchó la acusación en su contra y mantuvo silencio durante la audiencia, limitándose a seguir las exposiciones de las partes.

El fiscal Germán Guidi y la instructora judicial Virginia Friguglietti desde el banquillo de la acusación presentaron las pruebas ante la jueza Marcela Santoro para sostener la imputación contra el sujeto procesado penalmente.

A la espera del veredicto

El juicio oral se desarrolló en la sala de audiencias del Tribunal oral en lo Criminal 1 presidido por la jueza Marcela Santoro.

Tras la exposición de los alegatos, la jueza Marcela Santoro anunció que dará a conocer el veredicto en los próximos días, luego de analizar el conjunto de pruebas y las posiciones de la Fiscalía y la defensa.

El debate oral cerró una investigación iniciada a comienzos del año pasado por la Fiscalía N°2 de Pergamino, a raíz de una serie de denuncias por robos cometidos con violencia en la vía pública durante la madrugada en distintas zonas del barrio Villa Progreso, hechos que habían generado preocupación entre los vecinos del sector.

La sentencia definirá si Pablo Nicolás Nahuel Mazzei es considerado culpable o no de los asaltos cometidos durante aquellas madrugadas del verano de 2024, cuando una moto negra sin luces se convirtió en el denominador común de los ataques que pusieron en alerta al vecindario.