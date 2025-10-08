Dolor en el mundo del fútbol: murió Miguel Ángel Russo

Dolor en el mundo del fútbol: a los 69 años, murió Miguel Ángel Russo. El entrenador de Boca Juniors , que regresó al club a mediados de este año, había sufrido en las últimas semanas una recaída en su cuadro de salud que había obligado a hospitalizarlo en distintas ocasiones y finalmente a transitar una internación domiciliaria.

Russo había estado presente el domingo 21 de septiembre en la Bombonera para comandar al equipo durante la igualdad 2-2 con Central Córdoba por la 9ª feche del Torneo Clausura. Horas más tarde fue internado y, aunque fue dado de alta rápidamente, volvió a quedar bajo cuidados médicos durante 72 horas. Desde entonces, su delicado cuadro le impidió retornar a los entrenamientos del equipo. El lunes 6 de octubre por la noche el Xeneize había comunicado que el DT se encontraba con “pronóstico reservado”.

El diagnóstico de cáncer de vejiga y la detección de un tumor en la próstata en 2017 marcaron un punto de inflexión en su vida. Uno de los técnicos más experimentados y múltiple campeón del fútbol argentino, desde entonces, enfrentó complicaciones médicas, pero continuó con su carrera profesional y ha mantenido una actitud positiva ante la adversidad.

Todo comenzó mientras dirigía al club colombiano Millonarios de Colombia. Allí fue cuando le diagnosticaron la enfermedad y, en medio de la cirugía, se le detectó un pequeño tumor en la próstata. Durante su internación, contrajo una bacteria resistente a varios antibióticos, lo que agravó su estado de salud. A pesar de estos desafíos, inició el tratamiento médico y, al mismo tiempo, condujo al club colombiano a la conquista del Torneo Finalización 2017 y la Superliga 2018, lo que remarcó su temperamento y compromiso con el fútbol, algo que para él siempre fue “su vida” y lo demostró hasta el final de sus días.

El abrazo entre Riquelme y Russo durante una de las últimas prácticas de Miguel en Boca

A principios de septiembre, tras su regreso al Xeneize en su tercera etapa al frente del primer equipo, Russo permaneció tres días internado en una clínica debido a una infección urinaria derivada de una baja en sus defensas, detectada durante análisis de rutina. La infección requirió medicación endovenosa y un seguimiento médico estricto. Durante ese periodo, los profesionales de la salud optaron por tenerlo en observación para asegurar una adecuada recuperación. En este contexto, durante el partido contra Aldosivi en Mar del Plata, se lo observó débil, lo que generó preocupación y luego derivó en lo que fue su internación por un cuadro de deshidratación.

Tras recibir el alta, reapareció en la práctica del Xeneize. Es más, hasta en las redes oficiales de Boca Juniors se publicó una foto junto al presidente del club Juan Román Riquelme, con quien compartió una etapa como jugador-entrenador cuando lideraron al club a su última conquista de la Copa Libertadores en 2007. Pero después de eso, volvió a ser internado por nuevos controles médicos derivados de su enfermedad.

En los últimos tiempos, la exposición pública de su estado de salud generó una incomodidad en Russo. Tras el partido contra Central en Rosario, luego de recibir una emocionante muestra de afecto de todo el pueblo del Canalla, se molestó ante las preguntas sobre su estado físico y destacó la importancia de estar en calma: “Hay que mantenerse en frío, que es lo más difícil, pero estoy contento de estar en esta ciudad, en este club. Venir acá siempre es algo distinto. Hace dos meses que no venía, es mucho tiempo para mí. Me hace bien venir a Rosario. Siempre me encuentro con amigos y seres queridos”. En la misma línea, destacó que para él era importante estar junto al equipo y que tenía el aval de sus cercanos: “Yo estoy muy bien. Hubo muchos que dijeron muchas tonterías. Me entran por un oído y me salen por el otro. El que sabe de su salud es uno mismo. Yo, si estoy trabajando, es porque me siento bien. Lo primero es la familia”.

miguel angel russo boca juniors El mundo del fútbol lamenta la pérdida del técnico de Boca Juniors. BOCA JUNIORS

En una entrevista concedida en noviembre del año pasado a Infobae, al poco tiempo de asumir su segunda etapa como DT de San Lorenzo, Miguel profundizó sobre su manera de afrontar la enfermedad. Relató que, al recibir el diagnóstico, confió plenamente en los médicos y en su entorno más cercano, especialmente en su esposa Mónica y en los colaboradores colombianos que lo acompañaron durante el tratamiento. “Cuando supe que tenía la enfermedad, confié en los médicos, en la gente que me ayuda, en los especialistas y gracias a Dios la llevé de la mejor manera. Aparte siempre me dicen la verdad: ‘Mirá, te vamos a dar esta medicación que es nueva. A lo sumo se te puede caer un poco el pelo y después te crece, pero te provoca estos beneficios’, me explicaron. Y dije: ‘Listo, dale’. En un momento se me caía el pelo y parecía que me estaba muriendo y no era así”, recordó el entrenador. Además, reflexionó sobre la dimensión social de las enfermedades graves y la presión que implicaba la exposición pública.

A pesar de los obstáculos médicos, Russo siguió con el desarrollo de su carrera con logros destacados. Mientras recibía tratamiento, lideró a uno de los grandes clubes de Colombia a dos títulos. Entre aquella salida del elenco colombiano a fin del 2018 y su regreso al fútbol argentino, Miguelo tuvo breves períodos al mando de Alianza Lima de Perú y Cerro Porteño de Paraguay.

A fines del 2019, Russo fue el primer técnico que eligió Riquelme en Boca en el inicio de su gestión al mando del área de fútbol durante el arranque de la flamante presidencia de Jorge Amor Ameal. Aquel segundo ciclo se terminó en agosto del 2021, luego de haber obtenido la Superliga 19/20 y la Copa Maradona.

Russo se marchó a Arabia Saudita poco después para liderar al Al-Nassr durante un breve proceso. En ese momento, se refirió a la recuperación que había afrontado: “No le tuve miedo a la muerte y nunca pensé en eso. Siempre pensé en que iba a vivir y que me faltaba mucho por hacer todavía. Amo a la gente de Millonarios porque estuvo al lado mío en el momento más difícil de mi vida junto a toda Colombia. Jamás me invadieron en nada. Por ahí en Argentina hacés quimioterapia y te quieren sacar una selfie con el celular; en Colombia hubo un respeto total. No tenía invasión, me protegieron muchísimo y eso me hizo sentir mejor”.

La que sería su última etapa fuera del país fue breve y derivó en el desembarco en una de sus casas: a fines del 2022 comenzó el quinto mandato en el banco de suplentes de Rosario Central que se extendió hasta agosto del 2024 con una salida que fue inesperada.

Posteriormente, asumió la dirección técnica de San Lorenzo y mantuvo su presencia en el fútbol argentino y sudamericano. Se hizo cargo del equipo en octubre del 2024 y lo sacó adelante en una etapa complicada, pero a mediados del 2025 decidió cortar anticipadamente el contrato que se extendía hasta diciembre de ese año para darle paso a su última estadía en Boca.