Detuvieron a un ladrón de picaportes en flagrante delito de sustracción de herrajes metálicos en viviendas

Un ladrón de 26 años fue aprehendido en Pergamino tras ser sorprendido robando picaportes y herrajes de bronce de una vivienda en calle España . El fiscal Daniel Aguilar lo imputó por tentativa de robo y solicitó que continúe detenido, mientras avanza la investigación sobre este tipo de hechos vinculados al valor del metal.

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El sujeto fue detenido tras robar picaportes de bronce en calle España; el fiscal Daniel Aguilar lo imputó por tentativa de robo.

El episodio se registró en la tarde del martes, alrededor de las 18:50, cuando un llamado al 911 alertó sobre movimientos sospechosos en una vivienda ubicada en calle España al 800, en la ciudad de Pergamino.

Al arribar al lugar, efectivos policiales se entrevistaron con una mujer de 51 años, docente, quien advirtió que momentos antes había escuchado ruidos en la puerta de ingreso de su casa. Al verificar la situación, constató que le habían sustraído el picaporte del acceso principal.

La víctima aportó una descripción del sospechoso, lo que permitió iniciar un rápido operativo de búsqueda en la zona. Minutos más tarde, el individuo fue localizado en inmediaciones de las calles Raimundo y Pico, mientras se desplazaba a pie.

Durante la requisa, los uniformados secuestraron cinco picaportes de bronce y una canilla, elementos que el sospechoso llevaba consigo y que serían producto de distintos hechos similares. Ante esta situación, procedieron a su aprehensión y traslado a la Comisaría Tercera.

En la jornada del miércoles, el imputado fue indagado en la Fiscalía N° 6, a cargo del fiscal Daniel Aguilar, quien le imputó el delito de robo en grado de tentativa. Tras la audiencia, el funcionario judicial solicitó al Juzgado de Garantías la conversión de la aprehensión en detención, medida que será evaluada en las próximas horas.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que este tipo de hechos suele estar asociado al robo de objetos de bronce, un material que tiene alta demanda en el mercado informal debido a su valor por kilo. Esta modalidad delictiva afecta tanto a viviendas particulares como a espacios públicos, generando preocupación entre los vecinos.

La Policía continúa con las actuaciones para determinar si el sospechoso está vinculado a otros episodios de características similares registrados recientemente en distintos sectores de la ciudad.