¿Cuánto vale ahora hacer la VTV y cuál es la multa por no tenerla?

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) sigue siendo un requisito obligatorio para circular en 2026 , tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires. Este control evalúa el estado mecánico del vehículo y busca garantizar condiciones seguras en calles y rutas , reduciendo el riesgo de accidentes.

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En los últimos meses, el sistema tuvo algunos cambios a partir del Decreto 139/2026, que modificó algunos plazos y aspectos operativos. Conocer cuánto cuesta hacer la VTV, quiénes acceden a descuentos y cuáles son las sanciones es clave para evitar problemas.

El valor de la VTV varía según la jurisdicción y el tipo de vehículo. En la provincia de Buenos Aires , el costo es más alto: los autos de hasta 2.500 kg pagan $97.057,65, las motos $38.823,06 y los vehículos de mayor peso alcanzan los $174.703,77.

Uno de los puntos a tener en cuenta es que la provincia de Buenos Aires tiene ciertas condiciones para los conductores. En este caso el control es obligatorio cuando el vehículo supera los dos años desde su inscripción inicial. En cuanto a los autos 0 km, la primera inspección es a partir de los 24 meses y se fija una revisión anual para los vehículos particulares que ya pasaron ese plazo.

Algo importante que destacar, es que el tipo de uso que se le da al vehículo influye en la frecuencia de los controles. Por ejemplo los autos particulares con más de dos años tienen que cumplir con una verificación anual y los que se usan para el transporte público o servicios, tienen controles anuales hasta los cuatro años y después de eso las revisiones son cada seis meses.

Quiénes pueden pagarla con un 50% de descuento

El sistema vigente contempla beneficios para determinados grupos que pueden acceder a un descuento del 50% en el costo del trámite, principalmente en la provincia de Buenos Aires.

Uno de los grupos alcanzados son los vehículos con más de 20 años de antigüedad, siempre que estén correctamente registrados. Esta medida busca contemplar los costos de mantenimiento de unidades más antiguas.

También pueden acceder al beneficio quienes utilizan el vehículo como herramienta de trabajo, el objetivo es reducir el impacto económico en actividades vinculadas al transporte de pasajero:

taxistas

remiseros con habilitación municipal

transportistas escolares

También pueden acceder los jubilados y pensionados con ingresos inferiores a dos haberes mínimos también pueden obtener el descuento, siempre que presenten la documentación correspondiente al momento de la verificación.

Cómo hacer el trámite

El trámite de la VTV se realiza en plantas habilitadas donde se inspeccionan distintos componentes del vehículo, como frenos, dirección, suspensión, luces y neumáticos.

Para completar la verificación, es necesario presentar documentación básica como el DNI del titular, la cédula verde o azul y, en caso de corresponder, comprobantes que acrediten condiciones para acceder a descuentos.

El sistema también contempla casos en los que la VTV puede realizarse sin costo: En la provincia de Buenos Aires, la exención alcanza a:

bomberos

autos municipales

jubilados con ingresos de hasta dos haberes mínimos

titulares del Certificado Único de Discapacidad

Realizar la VTV no solo es obligatorio, sino que también permite detectar fallas mecánicas y prevenir accidentes, mejorando la seguridad vial.

Cuánto sale la multa por circular sin la VTV

Circular sin la VTV vigente puede derivar en multas muy elevadas. En la provincia de Buenos Aires, las sanciones van aproximadamente desde $568.800 hasta $1.896.000, dependiendo de la gravedad de la infracción y si hay reincidencia.