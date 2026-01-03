sábado 03 de enero de 2026
    • Javier Martínez aseguró: "Venezuela será libre" tras el anuncio sobre la captura de Maduro

    El intendente de Pergamino replicó un posteo del joven activista Agustín Antonetti y sostuvo que “la dictadura llegó a su fin”.

    3 de enero de 2026 - 11:32
    Javier Martínez opinó sobre la captura de Nicolás Maduro

    Javier Martínez opinó sobre la captura de Nicolás Maduro

    LAOPINION

    El intendente Javier Martínez publicó un mensaje contundente sobre Venezuela y compartió un tuit del pergaminense Agustín Antonetti, quien afirmó que Nicolás Maduro fue capturado por una unidad de élite del Ejército de Estados Unidos. “Venezuela será libre”, escribió el jefe comunal, al sostener que el pueblo venezolano empieza a cerrar una etapa oscura.

    El intendente del Partido de Pergamino, Javier Martínez, fue el encargado de cerrar el acto y destacó el rol del Estado local como acompañante del esfuerzo individual.

    Pergamino impulsa a los emprendedores: El Municipio entregó más de 30 millones de pesos en microcréditos
    pergamino: reconocimiento a municipales por anos de servicio y comienzo de la jubilacion

    Pergamino: Reconocimiento a municipales por años de servicio y comienzo de la jubilación
    Venezuela será libre

    El intendente de Pergamino, Javier Martínez, se sumó este sábado a la ola de reacciones políticas que generó el anuncio internacional vinculado a Venezuela y publicó un mensaje enfático en sus redes sociales: “Venezuela será libre”. La frase estuvo acompañada por una reflexión sobre el cierre de una etapa histórica marcada por la opresión y por la idea de que el régimen chavista habría llegado a su fin.

    El posteo de Martínez fue realizado en tono de celebración y esperanza, y se destacó por un detalle: citó y amplificó un tuit del pergaminense Agustín Antonetti, un joven con fuerte presencia en redes sociales, que se define como “activista por los derechos humanos” y que en los últimos años logró construir un perfil público nacional e internacional.

    En su mensaje, el intendente escribió:

    “Venezuela será libre. Después de años de opresión y sufrimiento, el pueblo venezolano empieza a cerrar una de las etapas más oscuras de su historia. La dictadura llegó a su fin”.

    A continuación, citó textualmente a Antonetti, quien en su tuit aseguró:

    “Nicolás Maduro fue capturado por la Delta Force, la unidad de élite antiterrorista y de operaciones especiales del Ejército de los Estados Unidos”.

    El rol de Antonetti: del activismo digital al debate internacional

    Agustín Antonetti, pergaminense, es considerado uno de los jóvenes influencers políticos con mayor crecimiento en la Argentina, con una dinámica de publicaciones orientada a la denuncia de abusos institucionales, persecuciones, presos políticos y violaciones de derechos humanos, especialmente en América Latina.

    Desde allí sostiene su trabajo como “activista por los derechos humanos”, y se convirtió, para muchos sectores, en una figura que conecta la discusión internacional con el debate local, una combinación que, en este episodio, quedó claramente reflejada con la amplificación que realizó Martínez.

    Una reacción que refleja el clima regional

    En las últimas horas, el escenario venezolano se convirtió en el centro de atención continental. La posibilidad de una transición, la incertidumbre sobre el futuro inmediato y las repercusiones en gobiernos de la región generaron una escalada de pronunciamientos, muchos de ellos en tono de firmeza política.

