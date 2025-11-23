Pergamino ingresa al mapa global de la Inteligencia Artificial con una inversión importante de Dominion IA

Dominion IA instalará una estructura, según anunció su director comercial en Argentina. Modelo hecho con IA.

Pergamino está dando un paso estratégico hacia el futuro con el anuncio de una inversión en infraestructura de Inteligencia Artificial (IA). Dominion IA , compañía tecnológica radicada en Boca Ratón (Florida - Estados Unidos ), desembarcará en la ciudad con la instalación de módulos de hardware dedicados al procesamiento de IA en un predio industrial de la ciudad.

En análisis: la ruta 188 se integraría al RIGI en busca de una reconstrucción completa

El proyecto fue confirmado por el director comercial de la firma en Argentina, Emiliano Carbotti, en diálogo con LA OPINION a través de su radio LA OPINION Play (FM 105.1). “Es una inversión prometedora que coloca a Pergamino en absoluta vanguardia”, aseguró.

Carbotti explicó que detrás de cada servicio de IA que hoy se utiliza en computadoras o teléfonos existen complejos sistemas de procesamiento y centros de datos que están al límite de su capacidad.

“Los procesadores no dan abasto”, señaló. Según estimaciones del sector tecnológico, aun considerando a los principales gigantes globales, solo se cubre alrededor del 5% de la necesidad real de procesamiento de IA. El crecimiento exponencial de la demanda avanza mucho más rápido que las inversiones.

Esa brecha abre espacio a nuevas infraestructuras descentralizadas, como las que Dominion IA instalará en Pergamino.

La visión local que impulsó el proyecto

La elección de Pergamino no fue casual y es la consecuencia de una serie de conversaciones que se mantuvieron en Estados Unidos el pasado año. La articulación con uno de los socios locales permitió analizar el potencial de la ciudad para albergar este tipo de desarrollos.

Argentina, precisó Carbotti, está siendo “observada por el mundo” por su capacidad energética, sus condiciones de infraestructura y su competitividad operativa para la provisión de servicios de procesamiento digital.

Un modelo que abre la puerta a inversores

Uno de los aspectos más innovadores del proyecto es su esquema de participación abierta. Dominion IA busca “democratizar” el acceso a la infraestructura de IA mediante un modelo de inversión accesible y completamente gestionado por la empresa. Es decir; aparte de la inversión inicial confirmada, el proyecto prevé que cualquier inversor pueda sumarse al proyecto.

Los puntos centrales del sistema son:

-Ticket de entrada: Desde USD 10.000, cualquier inversor puede adquirir un módulo llamado Rix, una unidad de hardware de procesamiento.

-Operación integral: Dominion IA se encarga del mantenimiento técnico y operativo, 24/7.

-Monitoreo remoto: Se puede seguir la actividad del Rix a través de una aplicación móvil.

-Alquiler internacional: Los módulos se ofrecen a terceros -como entidades de investigación, bancos o instituciones globales- que contratan procesamiento “por hora” con altos estándares de encriptación.

De la salud a la tecnología de infraestructura

Dominion IA nació del desarrollo de soluciones tecnológicas para la salud: telemedicina de alta complejidad y simuladores clínicos basados en IA.

La necesidad de garantizar la privacidad de datos médicos y los elevados costos de alquiler de procesamiento externo llevaron a la empresa a crear sus propios módulos. “Nació de la necesidad propia”, sintetizó Carbotti. Ese camino abrió, luego, un modelo de negocio escalable.

Los próximos pasos y el impacto para la ciudad

La compañía confirmó que la decisión de inversión está tomada. La instalación de los módulos en Parcum requerirá revisiones técnicas de arquitectos e ingenieros, además de trámites administrativos habituales. El diseño apunta a maximizar la eficiencia energética, incluso mediante la incorporación de paneles solares.

Para Pergamino, la llegada de Dominion IA implica:

-Nuevas oportunidades para inversores locales.

-Inserción en el ecosistema global de infraestructura digital.

-Capacidad de exportar servicios y conocimiento desde la ciudad.

-Atracción de nuevas empresas tecnológicas en el futuro.

“Es una oportunidad para que Pergamino se muestre al mundo”, subrayó Carbotti.

Los interesados en obtener información pueden contactar directamente a Dominion IA a través de su sitio web para evacuar dudas técnicas o de inversión y conocer más sobre este nuevo panorama que se abre en la ciudad.