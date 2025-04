Inundación en Pergamino: el testimonio de resiliencia de Marcela

El agua llega sin previo aviso. Empapando la tierra, desplazando el aire, alterando la tranquilidad de quienes, como Marcela Piñero , han aprendido a convivir con el miedo y la incertidumbre que trae cada lluvia. Desde 1995, Marcela, junto a su marido Quique Biabatti (fallecido), enfrentó un total de 29 inundaciones en su hogar de calle Intendente Biscayart casi Azcuénaga, en Pergamino, un lugar que, pese a ser testigo de tantas tragedias, nunca dejaron atrás. Aquí, en este relato personal, Marcela repasa esas experiencias, los momentos de desesperación, la lucha por salvar lo que aún quedaba y su esperanza de que, algún día, la ciudad no tenga que enfrentar más lo que ella vivió.

El 1995, un año fatídico

El 1995 llegó con lluvias constantes, pero nada que indicara lo que sucedería aquella madrugada del 7 de abril. Marcela se acostó con Quique y su suegra como cualquier otra noche, sin saber que esa sería la última vez que descansarían tranquilos durante mucho tiempo. "Nos acostamos, lloviendo. Sí, normal", recuerda Marcela. Sin embargo, la lluvia no cesó y la madrugada les trajo una desagradable sorpresa: "Quique me dice: 'Morocha, está lloviendo demasiado'. Él quería prender la luz del velador y no la encontraba, porque estaba todo flotando", dice mientras rememora ese primer momento de angustia. Se despertaron con el agua a la rodilla, y el miedo fue inmediato.