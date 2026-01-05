lunes 05 de enero de 2026
    Intensa persecución y detención de un convicto con arresto domiciliario que circulaba en moto por el centro

    Un convicto con arresto domiciliario y tobillera electrónica fue detenido tras una persecución en moto por el centro. El fiscal pidió revocar el beneficio.

    5 de enero de 2026 - 11:55
    La moto XR 150 negra y roja en la que se movilizaba el convicto.

    La moto XR 150 negra y roja en la que se movilizaba el convicto.

    LA OPINION

    Un joven de 21 años que se encontraba cumpliendo arresto domiciliario con control electrónico fue aprehendido en la madrugada de este lunes tras protagonizar una intensa persecución policial por el centro de Pergamino, luego de evadir un control mientras circulaba en motocicleta junto a su pareja.

    El procedimiento se registró alrededor de las 2:35, cuando los integrantes de la brigada motorizada de la Unidad de Prevención de Policía Local intentó identificar a los ocupantes de una motocicleta Honda XR 150 sin dominio colocado, en la intersección de Pinto y Moreno. Al advertir la presencia policial, el conductor aceleró la marcha y se dio a la fuga por distintas arterias, dando inicio a un seguimiento controlado.

    Durante la huida, el motociclista ingresó a un domicilio ubicado sobre calle Pinto al 100 y continuó su escape a pie por los techos de viviendas linderas, hasta que finalmente fue reducido por los efectivos y trasladado a sede policial. Al momento de la aprehensión, se constató que el convicto llevaba colocada una pulsera electrónica del Servicio Penitenciario Bonaerense, correspondiente a una medida de arresto domiciliario vigente.

    Según se informó, el aprehendido se encuentra imputado en una causa penal por la cual deberá próximamente sentarse en el banquillo de los acusados, motivo por el cual gozaba de una morigeración de la prisión preventiva que le permitía permanecer en su vivienda bajo monitoreo electrónico. El hecho de circular libremente por la vía pública constituye un incumplimiento directo de las condiciones impuestas por la Justicia.

    La causa fue caratulada como desobediencia y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 8, con intervención de la instructora judicial, quien dispuso la notificación de la formación de la causa, la extracción de muestras sanguíneas y la aprehensión del imputado, además de fijar audiencia indagatoria para la mañana de este lunes.

    A partir de lo ocurrido, el fiscal Francisco Furnari solicitó al Juzgado de Garantías la revocación del arresto domiciliario, al considerar que el acusado violó de manera flagrante las condiciones del beneficio otorgado. De prosperar el pedido, el convicto deberá permanecer alojado en una unidad penitenciaria hasta la realización del juicio oral.

    La investigación continúa y no se descarta que se adopten nuevas medidas en función del avance del expediente y de los antecedentes del imputado.

