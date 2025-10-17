viernes 17 de octubre de 2025
    • De la lluvia al sol en Pergamino: el fin de semana llega con clima primaveral

    Tras los primeros 10 milímetros de lluvia en Pergamino, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa chaparrones aislados para lo que resta del viernes.

    17 de octubre de 2025 - 15:12
    Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada continuará marcada por la inestabilidad.

    AIRE DE SANTA FE

    El viernes comenzó con un cielo encapotado y un ambiente húmedo que anunciaba la llegada de la lluvia. Con el paso de las horas, los nubarrones se adueñaron del cielo y las primeras gotas comenzaron a caer sobre Pergamino, dejando hasta el momento un acumulado cercano a los 10 milímetros.

    Alumbrado público LED: renovación en los barrios y espacios verdes de pergaminenses
    Cuidar el agua, compromiso esencial para enfrentar el verano pergaminense

    Servicio Meteorológico Nacional

    Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada continuará marcada por la inestabilidad. Durante la tarde y la noche podrían registrarse chaparrones y lluvias aisladas, aunque de corta duración. Las temperaturas se mantendrán templadas, con una máxima que no superará los 22 grados.

    Fin de semana primaveral

    Pero la buena noticia llega con el fin de semana: el sol volverá a ser protagonista. Desde el sábado, se espera que la primavera se instale de lleno en la ciudad, con condiciones de tiempo estable, cielo despejado y temperaturas en ascenso. El pronóstico indica máximas de 24 grados y mínimas cercanas a los 19, un escenario ideal para disfrutar actividades al aire libre.

    Así, tras un viernes gris, el fin de semana se perfila perfecto para celebrar el Día de la Madre en familia, compartir un almuerzo al aire libre o simplemente aprovechar el regreso del sol y las suaves temperaturas.

    Catalina Maglio se encuentra estable, respira por sus propios medios y tiene una buena evolución clínica

    Catalina Maglio.

    Catalina Maglio se encuentra estable, respira por sus propios medios y tiene una buena evolución clínica

    Alumbrado público LED: renovación en los barrios y espacios verdes de pergaminenses
    Cuidar el agua, compromiso esencial para enfrentar el verano pergaminense

