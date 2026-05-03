Cubata Viajes lanzó el Cubatón: ofertas imperdibles para viajar más y gastar menos

En un contexto donde viajar parece cada vez más difícil para muchos bolsillos, Cubata Viajes apuesta a reinventarse y acercar nuevas alternativas a sus clientes. Así nace el Cubatón, una propuesta que reúne ofertas especiales en destinos turísticos, tanto dentro como fuera de Argentina, pensadas para adaptarse a distintas realidades económicas.

Lejos de ser una promoción más, el Cubatón se posiciona como una estrategia que combina experiencia, conocimiento del mercado y responsabilidad profesional, con el objetivo de ofrecer viajes accesibles sin descuidar la calidad del servicio.

“Lo que venimos viendo es que la demanda de opciones más económicas está muy presente, y no queríamos quedar afuera de eso”, explicó María Rodríguez, referente de la agencia. En ese sentido, señaló que el Cubatón surge como una forma de acompañar a los pasajeros que históricamente confiaron en la firma, pero que hoy necesitan ajustar sus presupuestos.

Si bien Cubata Viajes se caracterizó siempre por ofrecer productos de alta gama, con hoteles bien ubicados y vuelos cómodos, la nueva propuesta busca ampliar el abanico: “Nosotros siempre apuntamos a lo ideal, pero entendemos que también existe otra necesidad. Y desde nuestro lugar queremos dar esa opción, con el mismo respaldo de siempre”.

Viajar barato, pero con respaldo

Uno de los puntos clave del Cubatón es que, a diferencia de muchas ofertas que circulan en redes sociales o plataformas poco confiables, todas las propuestas cuentan con el aval de una agencia habilitada y con trayectoria.

“Nos encontramos con que muchos pasajeros terminaban resolviendo por su cuenta y algunos lamentablemente fueron estafados. Hoy el rubro está desregulado y cualquiera puede vender viajes. Nosotros queremos que la gente sepa que puede acceder a precios económicos, pero con seguridad”, remarcó María.

En ese sentido, aclaró que las opciones del Cubatón pueden implicar algunos ajustes —como alojamientos un poco más alejados del centro o vuelos con escalas—, pero siempre dentro de parámetros conocidos y testeados por la agencia: “Nunca vamos a ofrecer algo que no conocemos o que tenga malas referencias”.

Cómo funciona el Cubatón

Las ofertas se publican dos veces por semana a través del Instagram de la agencia @cubataviajes y también se difunden en estados y canales digitales. Se trata de propuestas dinámicas, con disponibilidad limitada y vigencia acotada.

“Subimos un paquete para una fecha puntual y puede que a los dos días ya no esté. Es parte de la lógica de la oferta”, explicó María, quien además destacó la flexibilidad del equipo para encontrar alternativas cuando es posible.

Los valores resultan, en muchos casos, altamente competitivos. “Hoy te podés ir a Brasil por entre 700 y 800 dólares con aéreo, traslados y alojamiento. Y al Caribe por menos de 1500 dólares. Hemos armado paquetes a México por 1350 dólares”, detalló.

Temporada baja, grandes oportunidades

El contexto actual también favorece este tipo de promociones. La baja demanda y la temporada intermedia generan condiciones ideales para conseguir tarifas más accesibles. “Es un momento donde hay muchos descuentos dando vueltas. La gente tal vez prioriza otras cosas antes que viajar, pero eso también abre la posibilidad de hacerlo a menor costo”, señaló María.

Si bien la antelación sigue siendo la mejor herramienta para obtener buenos precios, el “Cubatón” combina opciones tanto a corto como a mediano plazo, con salidas en junio y también para los meses de septiembre, octubre y noviembre.

Argentina también entra en juego

Además de los destinos internacionales, el Cubatón pone el foco en propuestas dentro del país, con facilidades de pago y experiencias únicas. Uno de los productos destacados es el avistaje de ballenas con luna llena en la zona de Puerto Madryn.

María, quien vivió seis años en esa región, se mostró especialmente entusiasmada: “El Doradillo es una playa donde podés ver las ballenas desde la costa, muy cerca. Es algo increíble. Y además tenés delfines, orcas, pingüinos… es un destino espectacular”. La propuesta invita a redescubrir Argentina con otra mirada, valorando la riqueza natural y cultural: “A veces pensamos que hay que irse al Caribe para vivir ciertas experiencias, pero las tenemos acá”.

Caribe y Brasil, siempre vigentes

En el plano internacional, el Caribe continúa siendo uno de los destinos más elegidos por los argentinos. En ese marco, el “Cubatón” incluye alternativas menos tradicionales, como Playa Miches, en República Dominicana. “Es un destino nuevo, con hoteles muy lindos, menos afectado por el sargazo y con un entorno más natural. Además, te permite conocer la vida cotidiana del dominicano, no solo el all inclusive”, explicó.

Brasil, por su parte, sigue siendo una opción fuerte, especialmente en zonas como Natal y Pipa. “Son destinos hermosos, con playas increíbles y propuestas para toda la familia. Incluso podés ver delfines desde la costa”, agregó.

Experiencia, cercanía y asesoramiento

Más allá de las promociones, desde Cubata Viajes destacan la importancia del contacto personalizado. “Lo ideal es que la gente se acerque a la oficina, porque ahí podemos contar todo en detalle, transmitir la experiencia y asesorar mejor”, sostuvo María.

El conocimiento directo de los destinos es uno de los diferenciales de la agencia. “Nos gusta viajar, conocer, vivir los lugares, para después recomendar con criterio. Es clave que el pasajero no se decepcione”.

Viajes temáticos y experiencias únicas

Además del Cubatón, la agencia continúa desarrollando propuestas especiales, como el viaje a Cafayate que se realizará del 20 al 24, enfocado en el vino, la gastronomía y la experiencia compartida.

“Es un grupo de mujeres, muchas ya viajaron juntas a Mendoza. Vamos a disfrutar, a conocer bodegas y a pasarla bien”, contó María. Aún quedan algunos lugares disponibles para quienes deseen sumarse.

Una oportunidad para no dejar de viajar

El lanzamiento del Cubatón refleja una adaptación a los tiempos actuales, sin perder la esencia del servicio. En un escenario cambiante, Cubata Viajes propone seguir viajando, pero con alternativas más flexibles y accesibles.

“Siempre vamos a buscar que cada persona tenga el mejor viaje posible, dentro de sus posibilidades. Porque viajar no es un lujo: es una experiencia que vale la pena seguir viviendo”, concluyó María.

Con ofertas que aparecen y desaparecen rápidamente, el Cubatón invita a estar atentos… y a animarse a hacer las valijas.