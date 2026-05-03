Gina Remón, la historia que trasciende la muerte: fe, señales y un camino abierto hacia la santidad

A poco tiempo del fallecimiento de Gina comenzaron a ocurrir situaciones que las familares describen como “extrañas”. Sensaciones, coincidencias, presencias.

Gina Remón era, según quienes la conocieron, una joven “superalegre, superfeliz”. Así la describe su mamá, Verónica, al recordar a su hija: “Era una chica que era todo felicidad, nunca malhumorada, siempre con una sonrisa”. Su hermana, Giuliana, coincide en esa imagen y agrega que su esencia era contagiosa, marcada por una actitud positiva ante la vida.

Esa vida luminosa se vio abruptamente atravesada por una enfermedad inesperada. Todo comenzó con un detalle mínimo: un ojo que parecía más grande que el otro. Tras insistir en consultas médicas y estudios, una tomografía reveló lo impensado: un tumor detrás del ojo.

El diagnóstico fue un golpe devastador para la familia. Sin embargo, la reacción de Gina marcó para siempre a quienes la rodeaban. “Me dijo: tengo dos cosas para decirte, una buena y una mala”, recuerda Giuliana. “La buena es que no me voy a morir ya. Y la mala es que tengo cáncer… pero no todo el mundo se muere de esto”.

Esa manera de enfrentar la enfermedad —con entereza, serenidad y hasta una cuota de humor— sería, con el tiempo, uno de los rasgos que más resonarían en quienes comenzaron a hablar de su vida en términos extraordinarios.

Seis meses que cambiaron todo

Desde el primer indicio hasta su fallecimiento transcurrieron apenas seis meses. En ese tiempo, Gina atravesó estudios, diagnósticos erróneos iniciales, una cirugía y tratamientos. Finalmente, un hospital de Buenos Aires logró identificar con precisión el tipo de tumor. Pero el desenlace fue inevitable. Su muerte, en 2015, dejó a la familia sumida en un dolor profundo. “Fue una negación total”, admite Verónica. “No lo podía entender”. El duelo, como suele suceder en estos casos, no fue lineal ni sencillo. Sin embargo, lo que vino después cambiaría por completo la manera en que madre e hija procesarían esa pérdida.

Giuliana y Verónica Remón Giuliana y Verónica Remón, hermana y madre de Gina respectivamente. LA OPINION

Señales, presencias y una imagen que lo cambió todo

A poco tiempo del fallecimiento comenzaron a ocurrir situaciones que ellas describen como “extrañas”. Sensaciones, coincidencias, presencias.

Pero hubo un hecho puntual que marcó un antes y un después. El celular de Gina, que había dejado de funcionar, volvió a encenderse de manera inesperada. En la pantalla apareció una imagen: su rostro, representado como una Virgen. “Ni siquiera se prendía con la hora o el día, apareció esa imagen nada más”, cuenta Giuliana. “Era la cara de mi hermana, muy clara. Ahí fue cuando empezamos a entender que algo estaba pasando”.

Para Verónica, en ese momento todavía predominaba la incredulidad. “Yo estaba muy cerrada, muy negada”, reconoce. Pero la acumulación de hechos y testimonios comenzaría a abrir otra perspectiva.

A partir de entonces, las experiencias se multiplicaron: olores que identificaban con ella, coincidencias llamativas y situaciones que ambas interpretan como señales. Giuliana relata una de las más significativas: un perro que se le acercó en Rosario y que respondía al nombre de Gina. “Ahí dije: está acá”.

De la experiencia personal al camino espiritual

Con el tiempo, la historia comenzó a trascender el ámbito familiar. Personas cercanas y desconocidos empezaron a compartir relatos de “gracias” recibidas tras pedir ayuda a Gina.

Fue entonces cuando decidieron consultar a referentes de la Iglesia. Un sacerdote les habló de una oración que había surgido inspirada en ella, destinada a rezar por enfermos oncológicos. También compartió una experiencia personal: un niño gravemente enfermo que mejoró tras invocar su nombre.

A partir de allí, la familia comenzó a considerar la posibilidad de iniciar un camino formal dentro de la Iglesia.

“Nosotras no entendíamos nada”, reconoce Giuliana. “Pero eran muchas cosas juntas”.

Un encuentro clave en el Vaticano

El punto de inflexión llegó cuando, durante un viaje a Europa, lograron acceder a una audiencia con el Papa Francisco.

Lo que parecía imposible se concretó en un contexto cargado de simbolismo: la fecha coincidía con el aniversario del fallecimiento de Gina.

Giuliana fue quien pudo acercarse al pontífice. “Yo no sabía cómo contarle todo en segundos”, recuerda. Sin embargo, la escena tomó otro rumbo: “Me agarró la mano y me dijo: ‘tranquila, este es tu momento, yo te escucho’”.

En ese encuentro, le entregó una carpeta con la historia de Gina, testimonios y la imagen que había aparecido en el celular.

“Cuando vio la foto, cambió la expresión y me dijo: ‘¿De qué están dudando ustedes?’”, relata.

Días después, llegó la confirmación: la documentación había sido recibida y se iniciaba formalmente la causa.

Una causa de santidad abierta, pero con obstáculos

Desde 2016, la causa de Gina está en proceso dentro de la Iglesia. Sin embargo, el avance requiere cumplir con una serie de pasos formales y, especialmente, contar con un “actor social”: una institución que respalde el proceso a lo largo del tiempo.

“El problema es que no puede ser una persona”, explica Giuliana. “Tiene que ser una institución porque la causa puede durar años, incluso décadas”.

Además, el proceso implica costos significativos, lo que dificulta aún más su continuidad.

Actualmente, la familia trabaja en la recopilación de testimonios que den cuenta de las “virtudes heroicas” de Gina, un requisito clave para avanzar en el camino hacia la santidad.

Fe, duelo y una nueva forma de vivir

Más allá del proceso formal, la historia transformó profundamente la vida de Verónica y Giuliana.

Para la madre, el aprendizaje fue resignificar la muerte. “Hoy entiendo que la vida es para disfrutar. El día que me vaya, me voy a encontrar con Gina”, afirma.

Giuliana, por su parte, sostiene un vínculo cotidiano con su hermana: “Yo hablo todo el tiempo con ella. Le pido ayuda, le cuento cosas. Siento que está”.

Ambas coinciden en algo: más allá del reconocimiento institucional, Gina sigue presente en sus vidas. “No me desvela que sea santa”, dice Verónica. “Para mí es mi hija. Pero saber que ayuda a otras personas es un orgullo enorme”.

Una historia de amor que sigue escribiéndose

Hoy, la familia continúa difundiendo la historia y buscando apoyo para avanzar en la causa. Lo hacen con la convicción de que Gina dejó una huella que va más allá de su breve paso por este mundo. Mientras tanto, los testimonios siguen llegando. Y en cada uno de ellos, según aseguran, aparece la misma esencia que la definía en vida: alegría, entrega y una fe que, incluso después de la muerte, parece seguir iluminando caminos.