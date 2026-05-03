Una conexión clave en Pergamino para mejorar la circulación y acompañar el crecimiento

Tal como antipara LA OPINION en sus redes sociales y en la página web, la Municipalidad de Pergamino avanza en la planificación de una nueva etapa del Paseo Belgrano, un proyecto urbano que busca transformar la circulación, mejorar la accesibilidad y fortalecer la integración entre distintos sectores de la ciudad.

La iniciativa, que actualmente se encuentra en análisis dentro de las áreas técnicas del Municipio, contempla la apertura de una nueva calle que conectará la avenida Hipólito Yrigoyen con Marcelino Ugarte, generando una vinculación estratégica para el tránsito en una zona clave del entramado urbano.

Según se indicó, el proyecto está siendo evaluado y ajustado por equipos técnicos, que trabajan en los aspectos vinculados al diseño, la seguridad vial y la infraestructura necesaria para su correcta ejecución. En este sentido, desde el Municipio señalaron que existe una clara intención de avanzar con la obra en los próximos meses, en función del interés que ha despertado entre los vecinos de este sector, quienes desde hace tiempo plantean la necesidad de mejorar la conectividad en esa área de la ciudad.

La propuesta prevé la construcción de una traza vehicular de una sola mano, pensada para ordenar la circulación y optimizar el desplazamiento de los automovilistas. A su vez, se incorporarán espacios destinados a la movilidad sustentable, con la ejecución de una senda peatonal en uno de los laterales y una bicisenda en el otro, promoviendo así una convivencia más segura y equilibrada entre peatones, ciclistas y vehículos.

Integración urbana y conectividad en Pergamino

Uno de los principales objetivos de la intervención es consolidar un corredor que articule el Parque Belgrano con el Viaducto Virgen de Itatí, dos puntos de referencia dentro de Pergamino que concentran un importante flujo diario de personas. La nueva conexión permitirá reducir tiempos de traslado, descomprimir otras arterias y ofrecer una alternativa más ágil para quienes circulan por la zona.

Además, el proyecto contempla la instalación de un sistema de iluminación integral que abarcará todo el recorrido. Este aspecto es considerado clave no solo para mejorar la visibilidad durante la noche, sino también para reforzar la seguridad en un espacio que será utilizado tanto con fines de tránsito como recreativos.

Desde el Municipio destacaron que esta iniciativa surge, en gran medida, a partir de los planteos y demandas de los propios vecinos, quienes han manifestado la necesidad de contar con mejores conexiones y condiciones para la circulación. En ese marco, el avance de este proyecto en las áreas técnicas representará un paso fundamental para su futura concreción, ya que de esta manera permitirá definir con precisión cada uno de los detalles constructivos.

La expectativa oficial es poder avanzar en los próximos meses con las definiciones concretas que habiliten el inicio de las obras, en línea con una política de planificación urbana que busca acompañar el crecimiento de Pergamino con infraestructura acorde a las nuevas demandas.

Más movilidad y calidad de vida

La concreción de esta nueva etapa del Paseo Belgrano no solo tendrá impacto en la circulación de los vehículos, sino que también potenciará el uso del espacio público. La incorporación de nuevos senderos peatonales y bicisendas permitirá fomentar hábitos saludables, incentivar el uso de los medios de transporte sustentables y consolidar un entorno más amigable para la comunidad.

Al mismo tiempo, la obra contribuirá particularmente a jerarquizar el área del Parque Belgrano, promoviendo así su uso recreativo y deportivo, y generando un entorno más urbano y ordenado, seguro y con accesibilidad.

Una vez finalizada, la obra representará un avance significativo para ese sector de la ciudad, ya que permitirá optimizar notablemente las condiciones de iluminación, reforzar la seguridad tanto para conductores como para peatones y mejorar la fluidez del tránsito. A su vez, generará una conexión más directa y eficiente entre dos zonas urbanísticas que vienen registrando un sostenido crecimiento, favoreciendo su integración y acompañando el desarrollo urbano con infraestructura acorde a las nuevas demandas de movilidad y circulación.

De esta manera, Pergamino continúa proyectando obras de infraestructura que apuntan a mejorar la conectividad y dar respuesta a las necesidades cotidianas de los vecinos, en un contexto de crecimiento sostenido de la ciudad.