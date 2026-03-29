Malvinas vive en Pergamino: de la guerra a la memoria, un museo para entender y recordar

Fue el año pasado cuando el intendente anunciaba la buena nueva del Museo.

Durante años, la historia de los excombatientes de Malvinas en Pergamino también fue una historia de búsqueda. No solo de reconocimiento, sino de algo más básico: un espacio propio donde reunirse, donde construir memoria , donde sostener una identidad colectiva. “Fueron muchos años en donde anduvimos vagando”, resume con crudeza Carlos Miguelena .

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El recorrido fue largo y marcado por la precariedad. “Primero las reuniones se hacían en la casa de alguno de nosotros, después en algún garage, luego en un espacio en el ferrocarril que perdimos tras un incendio. Después volvimos a quedarnos sin lugar”.

La falta de un espacio fijo no detuvo la organización, pero sí dejó en evidencia una deuda pendiente. “Llegamos a compartir una oficina en el municipio, pero nosotros íbamos a la noche, porque durante el día estaba ocupada”, recuerda.

Con el paso del tiempo, y tras distintas etapas —incluyendo espacios provisorios en la estación y en la terminal—, finalmente llegó la oportunidad esperada.

“Hoy no solo tenemos una sede definitiva, sino que además la ampliamos a un museo. Es algo que soñábamos hace mucho tiempo”, expresó emocionado Miguelena.

El nacimiento del Museo Héroes de Malvinas

El próximo 2 de abril no será un aniversario más. Será también el día en que ese anhelo colectivo se materialice en un espacio concreto: el Museo Héroes de Malvinas de Pergamino.

“Del año pasado a esta parte se trabajó muchísimo. Desde agosto hubo un esfuerzo enorme de todos los que participaron”, destaca Miguelena.

El museo no será solo una muestra estática. Está pensado como un recorrido, una experiencia, una forma de acercar la historia a las nuevas generaciones.

“La idea es que no sea solo ver objetos, sino transitar un camino. Que la gente pueda entender lo que fue Malvinas”, explica.

Entre los elementos que se exhibirán habrá objetos originales, muchos de ellos donados por los propios veteranos, junto con material documental de alto valor simbólico.

“Hay cosas de la época, cartas, objetos… material muy fuerte desde lo emocional”.

Cartas, censura y memoria: testimonios que interpelan

Uno de los aspectos más impactantes del museo será la exhibición de cartas de la época, algunas de ellas intervenidas por la censura militar.

“Había cartas que eran abiertas por la Armada, leídas y marcadas con un sello que decía ‘censura naval argentina’”, relata Miguelena.

Ese control no era solo formal. “Muchas veces tachaban partes con fibrón negro, y otras directamente no llegaban nunca”.

Estos documentos permiten dimensionar no solo la guerra en el frente, sino también el contexto de control y desinformación que atravesaban los soldados.

“Eso muestra el poder que tenían sobre nosotros. Y también lo que vivíamos”.

Entre los materiales más sensibles aparece también la recuperación de cartas personales, como la de Patrone a su familia, un documento que emociona y conecta de manera directa con la historia humana detrás del conflicto.

Un recorrido para entender la guerra

El museo fue pensado especialmente para trabajar con las escuelas, uno de los principales objetivos del Centro de ExCombatientes.

“Queremos que los chicos entiendan lo que fue Malvinas, porque muchos no saben ni lo que era el servicio militar”, señala.

El recorrido incluirá distintas etapas: desde el contexto previo a la guerra, pasando por la incorporación de los soldados, hasta llegar al combate.

“Vamos a mostrar cómo era el monte donde batallábamos, que no era un lugar lindo, sino piedra, humedad, frío. Cómo eran las trincheras, lo reducido del espacio”.

La experiencia busca generar empatía y comprensión. “Queremos que se puedan imaginar lo que era estar ahí, en esas condiciones, en medio de un combate”.

El cierre del recorrido será especialmente emotivo: un espacio de memoria profunda que invita a la reflexión. “Va a ser un lugar impactante para el corazón, para los sentimientos. Pero necesario”.

El 2 de abril: vigilia, homenaje e inauguración

Las actividades comenzarán el miércoles 1° de abril por la noche, con la tradicional vigilia en el monumento a los caídos.

“A las 22 horas esperamos a toda la gente. A las 24 hacemos el recambio de la bandera, cantamos el himno y rendimos homenaje”, explica. Ese gesto tiene una carga simbólica fuerte. “La bandera que se retira se entierra al pie del mástil. Es una forma de honrarla”.

El 2 de abril, en tanto, se desarrollará el acto central. A las 9:30 se realizará una ceremonia en el Monumento a los Caídos de avenida Alsina y el Viaducto, con izamiento de bandera, minuto de silencio y colocación de ofrendas florales en homenaje a Aldo Patrone y Tomás Silva.

Luego, la actividad se trasladará al nuevo museo, donde tendrá lugar el acto oficial.

“Habrá una representación teatral, el recibimiento de autoridades, el himno, discursos y el corte de cinta”.

La jornada culminará con la apertura al público y un recorrido por las instalaciones.

“Queremos que la gente lo sienta como propio, que venga no solo el 2 de abril, sino durante todo el año”.

Un espacio para sanar y recordar

Más allá de lo simbólico, el museo representa también un proceso de reparación. “Durante muchos años estuvimos en penumbras, siendo juzgados, escondidos”, recuerda Miguelena.

El reconocimiento social llegó con el tiempo, pero no sin dolor.“Hubo compañeros que no pudieron soportarlo y se suicidaron. Hubo familias que sufrieron muchísimo”.

El conflicto de Malvinas dejó heridas profundas, no solo en quienes combatieron, sino también en sus familias. “Los familiares de los caídos pasaron años sin poder ir a las islas. Muchos murieron con esa pena”.

En ese contexto, el museo aparece como un espacio de memoria, pero también de contención. “Es un pequeño alivio. Un lugar donde recordar, donde estar, donde reflexionar”.

El futuro: educación, comunidad y memoria activa

Con la inauguración del museo, se abre una nueva etapa para el Centro de ExCombatientes.“Ahora viene lo más importante: sostenerlo, hacerlo crecer, llenarlo de contenido”, afirma Miguelena.

Las ideas son muchas: visitas escolares, charlas, encuentros con veteranos, incorporación de nuevas piezas. “Queremos traer aviadores, pilotos, compañeros que vivieron el combate desde otros lugares”.

También está el objetivo de sumar elementos originales de la guerra.“Piezas de artillería, elementos militares… cosas que impacten y ayuden a entender”.

Pero por sobre todo, el foco está puesto en las nuevas generaciones.“La semilla está en los chicos. Ahí tenemos que trabajar”.

Un lugar para la memoria colectiva

El Museo Héroes de Malvinas no será solo un edificio. Será un punto de encuentro entre el pasado y el presente, entre la historia y la comunidad. “Esto no es solo para nosotros. Es para toda Pergamino”, concluye Miguelena.

Después de años de lucha, de idas y vueltas, de espacios prestados y sueños postergados, el Centro de ExCombatientes finalmente tiene un lugar propio.

Un lugar donde la memoria no se pierde, donde las historias encuentran voz y donde el recuerdo se transforma en enseñanza.

Un lugar necesario. Un lugar que, como dice su presidente, “siempre supimos que tenía que existir”.