martes 23 de diciembre de 2025
    • Hirieron a un hombre durante una pelea en el terraplén y debió ser trasladado de urgencia al Hospital San José

    Un hombre fue herido durante una confrontación en el terraplén y debió ser asistido por el SAME y trasladado al Hospital San José para recibir atención médica.

    23 de diciembre de 2025 - 21:15
    autoservicio el sol de avenida Juan B Justo y el Arroyo
    Los delincuentes robaron y vandalizaron las instalaciones de la cocina del establecimiento educativo.

    Robaron alimentos de los alumnos y provocaron daños en el Centro de Formación Integral por quinta vez
    El panadero asaltado hizo la denuncia en la Comisaría Tercera.

    Violento asalto armado a un panadero en su casa: dos delincuentes irrumpieron y escaparon en minutos
    El hecho se registró alrededor de las 20:00, cuando un llamado al sistema de emergencias 911 alertó sobre la presencia de una persona tendida en el suelo con visibles lesiones. La comunicación fue realizada por una empleada del autoservicio “El Sol”, ubicado en inmediaciones del lugar, quien advirtió la situación y solicitó asistencia inmediata.

    Hasta el sitio acudieron efectivos del Comando de Patrulla y una ambulancia del SAME. Al arribar, los uniformados y el personal sanitario constataron que se trataba de un hombre que presentaba un corte sangrante en la frente y otras lesiones producto, presuntamente, de una confrontación previa con otra persona. De acuerdo con las primeras observaciones, la víctima se encontraba alterada y mantuvo una actitud hostil al momento de la intervención policial, aunque logró ser contenida para permitir la atención médica.

    Tras ser asistido en el lugar, el herido fue trasladado en ambulancia al Hospital Interzonal General de Agudos “San José”, donde quedó internado en la guardia para su evaluación y curaciones, sin que trascendiera oficialmente la gravedad de las lesiones.

    La investigación del episodio quedó en manos de la Fiscalía Nº 6, que impartió directivas para esclarecer las circunstancias del hecho e intentar identificar al agresor. En ese marco, personal del Comando de Patrulla realizó tareas de relevamiento en la zona para ubicar testigos que hayan presenciado la confrontación y puedan aportar datos que permitan reconstruir lo sucedido.

