Hirieron a un hombre durante una pelea en el terraplén y debió ser trasladado de urgencia al Hospital San José

Un violento episodio ocurrido en la tarde noche de este martes generó un amplio despliegue policial y sanitario en la zona del terraplén, a la altura de avenida Juan B. Justo y el Arroyo Pergamino, donde un hombre resultó herido tras una confrontación callejera y fue trasladado al Hospital San José.

Embed El hecho se registró alrededor de las 20:00, cuando un llamado al sistema de emergencias 911 alertó sobre la presencia de una persona tendida en el suelo con visibles lesiones. La comunicación fue realizada por una empleada del autoservicio “El Sol”, ubicado en inmediaciones del lugar, quien advirtió la situación y solicitó asistencia inmediata.

Hasta el sitio acudieron efectivos del Comando de Patrulla y una ambulancia del SAME. Al arribar, los uniformados y el personal sanitario constataron que se trataba de un hombre que presentaba un corte sangrante en la frente y otras lesiones producto, presuntamente, de una confrontación previa con otra persona. De acuerdo con las primeras observaciones, la víctima se encontraba alterada y mantuvo una actitud hostil al momento de la intervención policial, aunque logró ser contenida para permitir la atención médica.

Tras ser asistido en el lugar, el herido fue trasladado en ambulancia al Hospital Interzonal General de Agudos “San José”, donde quedó internado en la guardia para su evaluación y curaciones, sin que trascendiera oficialmente la gravedad de las lesiones.

La investigación del episodio quedó en manos de la Fiscalía Nº 6, que impartió directivas para esclarecer las circunstancias del hecho e intentar identificar al agresor. En ese marco, personal del Comando de Patrulla realizó tareas de relevamiento en la zona para ubicar testigos que hayan presenciado la confrontación y puedan aportar datos que permitan reconstruir lo sucedido.

