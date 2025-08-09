La Justicia habilitó la lista de Fuerza Patria en San Nicolás y Cecilia Comerio competirá en las elecciones

Autoriza la Justicia a participar a Fuerza Patria en San Nicolás, pese al rechazo inicial. LaOpinion

En San Nicolás, la Justicia bonaerense dio marcha atrás a la decisión de la Junta Electoral y habilitó la lista de Fuerza Patria que encabeza la camporista Cecilia Comerio, quien ahora podrá competir en las elecciones legislativas del próximo 7 de septiembre.

Del rechazo de la Junta Electoral a la autorización judicial La lista había sido rechazada por la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires por considerar que fue presentada fuera del plazo establecido, incluso después de la prórroga otorgada tras el cierre del 19 de julio, que se extendió hasta el 21 por un corte de luz.

Apoderados de Fuerza Patria admitieron dificultades en la inscripción, pero insistieron en que la situación era reversible. El viernes pasado, el espacio denunció una medida “arbitraria” y “proscriptiva” y anunció que recurriría a todas las instancias legales para garantizar su participación.

Finalmente, el recurso de amparo prosperó y la Junta Electoral deberá oficializar la lista para competir por diez bancas en el Concejo Deliberante y cuatro lugares en el Consejo Escolar en San Nicolás.

Compartí esta nota en redes sociales:





