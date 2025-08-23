Hallan sin vida al puestero en un campo de Fontezuela: confirman muerte por causas naturales

Este sábado un adulto mayor de 83 años de edad, encargado del cuidado de las instalaciones agropecuarias en un campo de Fontezuela , murió por causas naturales en cercanías de los corrales de encierre del ganado bovino del establecimiento de producción mixta.

La Fiscalía confirmó que un joven se quitó la vida en un predio de avenida Almafuerte y Ricardo John

Murió un hombre de 39 años en el interior de la habitación de un hotel alojamiento

En la tarde de este sábado se produjo un lamentable hallazgo en la zona rural de Fontezuela, cuando los propietarios de un campo de explotación agrícola y ganadera encontraron sin vida al puestero que residía y trabajaba en el lugar . La rápida intervención del Comando de Patrulla Rural permitió constatar que se trataba de un deceso por causas naturales.

El hecho ocurrió en un establecimiento cercano a la localidad, adonde acudieron los uniformados a cargo del comisario Diego Ojeda tras el aviso ingresado al sistema de emergencias 911 . Los dueños del predio habían arribado al lugar y, al no hallar al trabajador en sus tareas habituales, lo encontraron ya sin vida en las inmediaciones de los corrales.

De inmediato, se convocó a una ambulancia. La profesional de la empresa de emergencias Medicar, certificó el fallecimiento de este hombre de 83 años , confirmando que se trató de una muerte por causas naturales.

En el lugar no se registraron signos de violencia ni indicios de que hubiera ocurrido un ilícito. Tampoco se advirtieron faltantes de animales ni desórdenes en las instalaciones, lo que reforzó la hipótesis de un deceso natural.

Un familiar que llegó al establecimiento informó a los efectivos que el puestero atravesaba problemas de salud desde hacía tiempo, con antecedentes cardíacos y un accidente cerebrovascular ocurrido alrededor de un año atrás, además de otras patologías para las que recibía medicación.

Tras la comunicación con la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 del Departamento Judicial Pergamino, se dispuso no adoptar ninguna medida judicial, autorizando la entrega del cuerpo a sus deudos para las exequias correspondientes.

La noticia causó hondo pesar entre los allegados y vecinos de la zona rural de Fontezuela, donde el trabajador era reconocido por su compromiso y dedicación al cuidado del campo.