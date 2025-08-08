viernes 08 de agosto de 2025
    • Allanamiento en Baradero en busca de un celular por una denuncia de abuso: investigan posible grooming

    Fiscalía 8 de Baradero investiga una denuncia de abuso que podría incluir grooming; secuestraron un celular clave y notificaron al imputado. Allanamiento.

    8 de agosto de 2025 - 14:50
    investigación sobre posible Grooming.

    investigación sobre posible Grooming. 

    LAOPINION

    La Fiscalía 8, a cargo del Dr. Hernán Granda, investiga una denuncia presentada por una menor. El allanamiento apuntó a secuestrar un celular clave para determinar si existió acoso digital con fines sexuales. Involucra a una menor y posibles delitos de abuso sexual en el entorno digital

    La Fiscalía 8 de Baradero, dirigida por el fiscal Hernán Granda, avanza en la investigación de una denuncia de abuso presentada por una menor de edad, que podría derivar en una imputación por el delito de grooming.

    Fuentes Judiciales

    Según fuentes judiciales, la menor declaró que un hombre le enviaba videos de contenido íntimo a su teléfono celular, lo que motivó la denuncia penal. A partir de esa declaración, se inició una causa para establecer si existió acoso digital con fines sexuales, delito tipificado en el Código Penal argentino.

    Allanamiento

    Como parte de las medidas de prueba, el fiscal Granda ordenó un allanamiento en la vivienda del sospechoso con el objetivo de secuestrar el teléfono presuntamente utilizado para la comunicación ilícita. El procedimiento, a cargo de personal policial especializado, se desarrolló con todas las garantías procesales.

    El imputado fue notificado conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal, quedando oficialmente al tanto de la investigación en su contra y de las posibles consecuencias legales.

    La causa

    La causa continúa en etapa de recolección de pruebas y testimonios, y genera preocupación en la comunidad local por la gravedad del hecho investigado, que involucra a una menor y posibles delitos de abuso sexual en el entorno digital.

