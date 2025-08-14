Grave siniestro vial: un motociclista sufrió fracturas al chocar contra un auto

Un motociclista resultó gravemente herido este jueves por la noche en un violento siniestro vial ocurrido en la intersección de Conscripto Silva y Coronel Arnold, en la zona norte de la ciudad. El accidente se registró minutos antes de las 20:00 e involucró a una motocicleta de baja cilindrada y a un automóvil Ford Ecosport.
