Grave siniestro vial: un motociclista sufrió fracturas al chocar contra un auto

Un motociclista resultó gravemente herido este jueves por la noche en un violento siniestro vial ocurrido en la intersección de Conscripto Silva y Coronel Arnold, en la zona norte de la ciudad. El accidente se registró minutos antes de las 20:00 e involucró a una motocicleta de baja cilindrada y a un automóvil Ford Ecosport.

De acuerdo con las primeras informaciones, el monovolumen circulaba por Conscripto Silva cuando, por circunstancias que aún son materia de investigación, impactó contra una moto de 110 centímetros cúbicos que atravesaba la encrucijada en dirección a Coronel Arnold.

La colisión provocó que el conductor del rodado menor, un joven cuya identidad no trascendió, saliera despedido y sufriera severas lesiones en una de sus piernas. Testigos del hecho señalaron que la víctima presentaba fracturas en la extremidad inferior, por lo que debió ser asistida de urgencia.

grave siniestro vial chocaron un auto y una moto en conscripto silva y coronel arnold pergamino4 Al lugar acudieron rápidamente efectivos policiales y una ambulancia del SAME, cuyo equipo médico dispuso el traslado inmediato del herido al Hospital San José, donde quedó internado bajo observación y en evaluación clínica.

Por su parte, personal de Policía Científica llevó adelante las pericias accidentológicas en la esquina para determinar las causas del siniestro. La investigación judicial quedó caratulada como “lesiones culposas” y está a cargo del fiscal Nelson Mastorchio, de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3. grave siniestro vial chocaron un auto y una moto en conscripto silva y coronel arnold pergamino3

