viernes 15 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Grave siniestro vial: un motociclista sufrió fracturas al chocar contra un auto

    Este jueves en Conscripto Silva y Coronel Arnold chocaron un automóvil y una motocicleta que le costó lesiones de consideración al conductor del rodado menor.

    14 de agosto de 2025 - 21:12
    Al chocar la motocicleta quedó literalmente debajo del vehículo.

    Al chocar la motocicleta quedó literalmente debajo del vehículo.

    LA OPINION
    Al chocar la motocicleta quedó literalmente debajo del vehículo.

    Al chocar la motocicleta quedó literalmente debajo del vehículo.

    LA OPINION
    Al chocar la motocicleta quedó literalmente debajo del vehículo.

    Al chocar la motocicleta quedó literalmente debajo del vehículo.

    LA OPINION

    Un motociclista resultó gravemente herido este jueves por la noche en un violento siniestro vial ocurrido en la intersección de Conscripto Silva y Coronel Arnold, en la zona norte de la ciudad. El accidente se registró minutos antes de las 20:00 e involucró a una motocicleta de baja cilindrada y a un automóvil Ford Ecosport.

    Lee además
    Los dos ocupantes del Chevrolet Cobalt fueron asistidos, rescatados del interior del habitáculo y trasladados en una ambulancia al Hospital San José.

    Un adulto mayor se descompensó al volante y rompió el frente de un local tras chocar una camioneta estacionada
    Los dos ocupantes del Chevrolet Cobalt fueron asistidos, rescatados del interior del habitáculo y trasladados en una ambulancia al Hospital San José.

    Un auto terminó adentro de un local tras chocar fuera de control a un vehículo estacionado

    De acuerdo con las primeras informaciones, el monovolumen circulaba por Conscripto Silva cuando, por circunstancias que aún son materia de investigación, impactó contra una moto de 110 centímetros cúbicos que atravesaba la encrucijada en dirección a Coronel Arnold.

    Live Blog Post
    Embed - Grave siniestro vial en la zona... - Diario La Opinión

    Grave siniestro vial en la zona norte Un joven motociclista sufrió fracturas en una pierna tras chocar contra un...

    Publicada por Diario La Opinión en Jueves, 14 de agosto de 2025

    La colisión provocó que el conductor del rodado menor, un joven cuya identidad no trascendió, saliera despedido y sufriera severas lesiones en una de sus piernas. Testigos del hecho señalaron que la víctima presentaba fracturas en la extremidad inferior, por lo que debió ser asistida de urgencia.

    grave siniestro vial chocaron un auto y una moto en conscripto silva y coronel arnold pergamino4

    Al lugar acudieron rápidamente efectivos policiales y una ambulancia del SAME, cuyo equipo médico dispuso el traslado inmediato del herido al Hospital San José, donde quedó internado bajo observación y en evaluación clínica.

    Por su parte, personal de Policía Científica llevó adelante las pericias accidentológicas en la esquina para determinar las causas del siniestro. La investigación judicial quedó caratulada como “lesiones culposas” y está a cargo del fiscal Nelson Mastorchio, de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3.

    grave siniestro vial chocaron un auto y una moto en conscripto silva y coronel arnold pergamino3

    Temas
    Seguí leyendo

    Un adulto mayor se descompensó al volante y rompió el frente de un local tras chocar una camioneta estacionada

    Un auto terminó adentro de un local tras chocar fuera de control a un vehículo estacionado

    Adolescente de 17 años fue baleado en San Nicolás con arma de fuego tras intentar robar en un almacén

    Dos detenidos en un allanamiento en San Nicolás, con secuestro de droga, dinero y objetos robados

    Detienen a un hombre en la zona oeste de San Nicolás, acusado de robar un celular a un jubilado

    San Nicolás: detienen a un prófugo acusado de vender estupefacientes en la zona sur

    Un auxiliar de una Escuela sufrió un brote psicótico y debió ser sedado por un médico de la ambulancia de Same

    Detenida en San Nicolás una mujer por el robo de ladrillos en una casa abandonada

    San Nicolás: detienen a un mayor y un menor por robo de cables que afectó un semáforo en Ruta 188

    Murió una mujer y un hombre sufrió severos traumatismos al chocar una moto y un colectivo en la ruta 8

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Adolescente intentó robar un almacén en San Nicolás y resultó herido con arma de fuego.

    Adolescente de 17 años fue baleado en San Nicolás con arma de fuego tras intentar robar en un almacén

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La municipalidad de San Nicolás anunció que se crearán tres salas de cine en Zona Sur.

    San Nicolás tendrá un nuevo cine que incluye con tres salas y tecnología de última generación
    Sebastián Cejas acordó con Douglas Haig su vínculo como DT.

    Un "Terremoto" para apagar el incendio: Douglas Haig oficializó a Sebastián Cejas como nuevo DT

    Adolescente intentó robar un almacén en San Nicolás y resultó herido con arma de fuego.

    Adolescente de 17 años fue baleado en San Nicolás con arma de fuego tras intentar robar en un almacén

    Al chocar la motocicleta quedó literalmente debajo del vehículo.

    Grave siniestro vial: un motociclista sufrió fracturas al chocar contra un auto

    Primera jornada de concientización sobre el síndrome de Tourette en Zárate

    Síndrome de Tourette: jornada de concientización en Zárate