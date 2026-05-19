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    • En Peña, los vecinos ya utilizan las nuevas calles pavimentadas en zonas claves del pueblo

    Las localidades del Partido de Pergamino están siendo pavimentadas, y en Peña los trabajos resultan realmente importante para el día a día de los vecinos.

    19 de mayo de 2026 - 14:36
    Peña cuenta con nuevas calles pavimentadas

    Desde el Municipio de Pergamino continúan avanzando con obras de infraestructura vial en las localidades del Partido y, en esta oportunidad, se llevaron adelante nuevos trabajos de pavimentación en Peña, mejorando la accesibilidad a las distintas instituciones del pueblo.

    Mejoras urbanas para los vecinos

    Las intervenciones forman parte del plan de mejoras urbanas que el Municipio viene desarrollando en distintas localidades, con el objetivo de optimizar la circulación, brindar mayor seguridad y acompañar el crecimiento de cada comunidad.

    La pavimentación en estos sectores permitirá una mejor accesibilidad para vecinos, familias y quienes diariamente concurren a las instituciones de la localidad, favoreciendo además la conectividad interna del pueblo y una circulación más cómoda en días de lluvia.

    Seguir adelante con las obras

    Desde el Municipio destacaron la importancia de seguir ejecutando este tipo de intervenciones en las localidades del Partido, fortaleciendo la infraestructura urbana y mejorando la calidad de vida de los vecinos.

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