Fiorini: "construir sobre lo ya construido" en el inicio de su gestión en Junín. Sucede a Pablo Petrecca

Pablo Petrecca y Juan Fiorini. Flamante intendente de la ciudad de Junín

En una jornada que la dirigencia local definió como histórica para la vida política e institucional de Junín , se concretó el traspaso de mando entre Pablo Petrecca , luego de diez años al frente del municipio, y el flamante intendente Juan Fiorini , en un acto público frente al Palacio Municipal, de cara a vecinos, autoridades e instituciones.

Ambos dirigentes coincidieron en destacar el diálogo, la escucha, la cercanía y el trabajo en equipo como marcas de gestión y como método para afrontar la nueva etapa, atravesada por la agenda de desarrollo rumbo a los 200 años de la ciudad .

Visiblemente emocionado, Petrecca habló de “10 años hermosos, intensos y apasionantes” y aseguró que pudo cumplir “el sueño enorme de servir, transformar y cuidar” la ciudad. Agradeció a quienes lo votaron y a quienes no, al equipo de gobierno, a los empleados municipales —a quienes definió como “motores fundamentales de la transformación”— y a su familia.

El ahora exintendente, que asumió como senador provincial, defendió el rumbo de su gestión aún en contextos críticos:

pandemia, crisis económicas e inundaciones.

“Hoy puedo afirmar con orgullo que Junín creció, se desarrolló y todos salimos fortalecidos”, sostuvo.

Enumeró como transformaciones históricas de estos diez años:

cobertura del 100% de agua y cloacas en el casco urbano,

obras del desagüe Norte y del Cuadrante Noroeste ,

regreso del transporte público ,

transformación del basural en relleno sanitario ,

cuarta planta reguladora de gas,

programa Proyectar , con más de 1000 lotes con servicios,

más de 700 cámaras de seguridad conectadas al COM,

plan de reconversión lumínica con 17.000 luces LED.

También destacó la política de seguridad:

“En estos diez años Junín no registra asesinatos en ocasión de robo”, remarcó, adjudicándolo a la combinación de tecnología, programas como ‘Ojos en Alerta’, plazas y escuelas seguras, y el fortalecimiento del Centro de Monitoreo.

En educación y economía del conocimiento subrayó la creación de la Escuela de Robótica, la Escuela de Innovación y Tecnología, el laboratorio de impresión 3D y el espacio maker:

“Eso es más oportunidades, más trabajo y más aprendizaje al alcance de todos”.

Sobre el final, dejó una frase de continuidad política y compromiso personal:

“Hoy termina mi etapa como intendente, pero no mi compromiso con Junín, que está más vivo que nunca. Sé que lo dejo en manos de alguien como Juan, que lo va a honrar tanto como yo”.

Fiorini: “Lo que se viene es grande y lo vamos a hacer juntos”

En su primer discurso como intendente, Juan Fiorini agradeció la confianza de los juninenses y reconoció el liderazgo de Petrecca:

“Es un enorme honor asumir este desafío sabiendo que empieza una nueva etapa para Junín”.

De formación privada y contador de profesión, Fiorini subrayó que su mirada de gestión está atravesada por el método, el trabajo, la constancia, la transparencia y el equilibrio de las cuentas públicas, además del respeto como base del vínculo social y político.

Recordó su decisión de dejar el sector privado para sumarse al equipo de Petrecca, y dijo sentirse orgulloso cuando recorre barrios y localidades y ve “todo lo que cambió en los últimos 10 años”.

“En casi todas las transformaciones importantes pude ser parte. El trabajo en equipo fue clave”, sostuvo.

Fiorini anticipó que su gestión será el “segundo tiempo” de un proceso que definió como de orden, transformación, modernización, recuperación y desarrollo, y planteó un horizonte claro:

“En los próximos años vamos a cosechar todo lo sembrado, con más desarrollo, más crecimiento y más oportunidades para todos”.

Continuidad, visión de ciudad y rumbo a los 200 años

El nuevo intendente marcó como eje central la idea de “construir sobre lo ya construido” y de sostener el ritmo de obras y proyectos: asfalto, gas, cordón cuneta, luminarias, aeródromo, terminal, paso bajo nivel, bicisendas, autódromo, zona de actividades logísticas, turismo, cultura, industria del conocimiento y eventos.

“Vamos a seguir este camino emprendido hace 10 años con transformaciones permanentes en cada barrio y localidad, en conjunto con sociedades de fomento e instituciones, siempre con escucha y diálogo”, señaló.

Sobre su visión de ciudad, Fiorini la resumió en un Junín:

tranquilo, ordenado y amigable,

con respeto, educación, seguridad y trabajo,

inclusivo e integrado para niños, adolescentes y adultos,

con oportunidades para estudiar, emprender, trabajar y formar una familia sin necesidad de irse.

Anunció que profundizará la agenda educativa (jardines maternales, Escuela de Robótica, articulación con instituciones educativas), el cuidado del ambiente y de los espacios verdes, la mejora de los servicios y la digitalización de trámites, y que gestionará ante Provincia y Nación “golpeando todas las puertas que hagan falta”.

Fiorini cerró con una apelación a la construcción colectiva:

“En todos estos años construimos una base sólida y con cimientos fuertes. Lo que se viene es grande y lo vamos a hacer juntos. Cuento con todos ustedes para lograr los objetivos que nos propongamos”.