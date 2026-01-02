viernes 02 de enero de 2026
    • Todos por Romi: la música y la danza se unen en Pergamino con un fin solidario

    El viernes 9, desde las 21:00, el Centro Cultural Bellas Artes de Pergamino será escenario de un festival folklórico a beneficio de Romina Aranda.

    2 de enero de 2026 - 15:10
    Romina Aranda sufrió el 11 de septiembre pasado una lesión cerebral severa, que la mantiene en un proceso de recuperación complejo.

    FAMILIARES DE ROMINA ARANDA

    La solidaridad vuelve a ponerse de pie en Pergamino. El viernes 9, a partir de las 21:00, el Centro Cultural Bellas Artes, ubicado en la esquina de avenida Alsina y Moreno, abrirá sus puertas para recibir el Festival Folklórico Solidario “Todos por Romi”, una noche donde la música, la danza y el abrazo colectivo se convertirán en una herramienta concreta de ayuda.

    El evento tiene como objetivo acompañar a Romina Aranda, quien atraviesa uno de los desafíos más difíciles de su vida y necesita del apoyo de toda la comunidad para continuar su camino de recuperación. La propuesta surge desde el corazón y se transforma en una verdadera movida solidaria que ya cuenta con una enorme respuesta de artistas, instituciones y vecinos.

    Un escenario para dar rienda a la solidaridad

    Sobre el escenario de Bellas Artes dirán presente Fogoneros Sin Arreglo, La Pueblerina, Zoilo y Facu Troilo, La Trasnochera, Ballet Aire Criollo, Amor en Vuelo, Aires de mi Tierra, El Malevo y El Candil, conformando una grilla diversa y profundamente arraigada en la identidad folklórica local y regional.

    Todos los artistas participan de manera desinteresada, sumando su talento a una causa que conmueve y convoca. “La gente de la ciudad y de la zona dijo enseguida que sí”, cuentan desde la organización, destacando la rápida respuesta y el compromiso colectivo que despertó la iniciativa.

    Todos por Romi
    El festival ser&aacute; el pr&oacute;ximo viernes en el Centro Cultural Bellas Artes.

    El festival será el próximo viernes en el Centro Cultural Bellas Artes.

    El impulso de las amigas y la comunidad educativa

    Aunque intenta no ponerse en primer plano, detrás de esta peña solidaria hay nombres propios que vale mencionar. La convocatoria es impulsada por Julieta Patrono, bailarina, amiga y compañera de trabajo de Romina; por Lourdes, directora de la Escuela N° 8; y por un grupo de docentes, bailarinas y amigas que decidieron transformar la preocupación en acción.

    “Ellas sabían de nuestra complicación económica, de este viaje que tanto estamos esperando para ir al Fleni, si Dios quiere”, relata Andrea Regis, mamá de Romina. A partir de una campaña solidaria previa, en la que se solicitaba colaboración para afrontar traslados, tratamientos y el acompañamiento profesional que Romi necesita, surgió la idea de organizar este festival.

    Romina Aranda, la danza y una vida dedicada al arte

    Romina Aranda ha estado ligada a la danza desde siempre. “Romi bailó toda la vida, siempre fue bailarina”, cuenta su mamá. Su vocación la llevó a desempeñarse como docente de danza en escuelas artísticas, dejando huella en generaciones de alumnos y construyendo lazos profundos en la comunidad cultural de Pergamino.

    Esa historia, ese recorrido y ese amor por el arte son los que hoy regresan multiplicados en gestos solidarios, en artistas que se suman sin dudar y en una ciudad que decide acompañar.

    Una familia atravesada por la emoción

    Andrea reconoce que los sentimientos son encontrados. “El motivo es difícil, pero la alegría de saber cuánta gente es mi familia”, expresa, visiblemente conmovida. Agradecida, emocionada y sostenida por el afecto, destaca el enorme trabajo colectivo que hay detrás del festival.

    Familiares directos, amigas, compañeras de Romi, docentes de la Escuela 8 y de la Escuela 22, todas y todos estarán colaborando, incluso en el buffet, para que la noche sea un éxito. “Desde mis hijos, su esposo, su hija, su hija mayor… todos van a estar trabajando para esto”, agrega.

    Entradas accesibles y cómo colaborar

    Las entradas tendrán un valor accesible, pensado para que toda la comunidad pueda sumarse. Se podrán adquirir en puerta el mismo día del evento o de manera anticipada comunicándose a los siguientes teléfonos:

    2477-557346 / 2477-591244 / 2477-511347.

    Cada aporte, por pequeño que parezca, suma y se transforma en un paso más hacia el objetivo principal: acompañar a Romina en su recuperación.

    Una causa que necesita de todos

    Romina Aranda sufrió el 11 de septiembre pasado una lesión cerebral severa, que la mantiene en un proceso de recuperación complejo, que se vive día a día y minuto a minuto. A pesar del dolor y la incertidumbre, los médicos coinciden en un mensaje esperanzador: Romi tiene posibilidades reales de mejorar.

    Pero ese avance depende de algo urgente y fundamental: acceder a una rehabilitación neurológica especializada, intensa y sostenida durante al menos dos años. Su familia, que la acompaña desde el primer instante, sostiene la esperanza, pero también enfrenta un camino que requiere recursos que hoy no pueden afrontar solos.

    Por eso nació la campaña Todos por Romi, una invitación abierta a la solidaridad, al compromiso y al acompañamiento real.

    El viernes, la música y la danza no serán solo espectáculo. Serán abrazo, esperanza y acción. Porque cuando una comunidad se une, el camino se vuelve un poco más posible.

