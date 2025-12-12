Falleció el hombre que había resultado gravemente herido en un siniestro vial en el terraplén

Poggioli fue asistido por testigos y la ambulancia de Medicar lo trasladó al Hospital.

Tras permanecer internado durante casi tres semanas en el Hospital San José, Guillermo Raúl Poggioli, de 65 años, falleció el lunes 9 de diciembre como consecuencia de las graves lesiones sufridas el pasado 19 de noviembre, cuando fue víctima de un siniestro vial en inmediaciones del terraplén del arroyo.

Poggioli viajaba como acompañante en una motocicleta que cayó violentamente a la calzada luego de una maniobra imprudente realizada por el conductor, quien además —según indicaron testigos— habría estado bajo los efectos del alcohol. Tras el impacto, el motociclista huyó de la escena, dejando a la víctima herida sobre el pavimento sin prestar asistencia.

El siniestro ocurrió en horas de la tarde, en la intersección de Intendente Biscayart y San Nicolás, frente a un salón de eventos y en uno de los tramos del terraplén que suele ser utilizado por corredores y vecinos para actividades recreativas.

Quienes se encontraban en el lugar relataron que el conductor, un hombre de aproximadamente 35 años, bajaba a gran velocidad por la pendiente del terraplén desde la zona del Club Juventud hacia avenida Rocha.

Al intentar descender repentinamente hacia la calle Biscayart, perdió el control del rodado y la moto se deslizó varios metros hasta impactar con la calzada. Poggioli salió despedido y sufrió un traumatismo craneoencefálico severo, quedando tendido e inconsciente.

El abandono y la asistencia

Antes de la llegada de la ambulancia del SAME, el motociclista evaluó brevemente la situación, dejó el rodado tirado y escapó caminando hacia el barrio Kennedy, de acuerdo con lo narrado por los testigos. La actitud del conductor generó indignación entre quienes asistieron a la víctima y dieron inmediato aviso al servicio de emergencias.

El personal médico arribó a los pocos minutos, estabilizó al herido y lo trasladó de urgencia al Hospital San José, donde ingresó con lesiones de gravedad que motivaron su internación en terapia intensiva.

Internación y fallecimiento

Durante más de 20 días, Poggioli permaneció bajo cuidados críticos. A pesar de los esfuerzos del equipo de salud, su estado no logró revertirse y falleció este lunes, hecho que fue confirmado por fuentes médicas y judiciales.

Su muerte agrava el cuadro legal del conductor prófugo, que ahora podría enfrentar cargos por homicidio culposo agravado, además de abandono de persona, conducción peligrosa y otras infracciones vinculadas al tránsito.

La investigación judicial

La causa está en manos del fiscal Francisco Furnari, quien ordenó la recolección de testimonios y el análisis de cámaras del sector para poder identificar al motociclista que escapó. La moto involucrada quedó secuestrada como parte de las pericias accidentológicas.

Fuentes cercanas a la investigación no descartan que, con el avance de las diligencias, pueda solicitarse la detención del responsable una vez que sea identificado plenamente.