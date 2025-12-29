Dolor y fe en Pergamino por la partida del padre Jorge Lamas, pastor cercano y servidor incansable

La comunidad católica de Pergamino vive horas de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento del presbítero Jorge Ernesto Lamas, sacerdote de la Diócesis de San Nicolás de los Arroyos, cuya vida estuvo enteramente consagrada al servicio de Dios y de sus hermanos. Su paso por esta ciudad dejó una marca imborrable, especialmente por su tarea pastoral al frente de parroquias que supo guiar con espíritu evangélico, humildad y dedicación.

El padre Jorge Lamas nació el 18 de mayo de 1985 en Tartagal. Fue ordenado diácono el 25 de marzo de 2015 en la Parroquia San Francisco Javier de Ramallo y, pocos meses después, el 16 de julio de 2015, recibió la ordenación sacerdotal en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de El Socorro , partido de Pergamino, de manos de monseñor Héctor Cardelli, en una celebración que permanece viva en la memoria de muchos fieles de la región.

Durante su ministerio, ejerció el sacerdocio con entrega abnegada. En Pergamino fue párroco de Nuestra Señora del Rosario San Nicolás y de San Carlos Borromeo, comunidades en las que se destacó por su cercanía con los fieles, su compromiso pastoral y su permanente disposición para acompañar espiritual y humanamente a quienes lo necesitaban. Su labor cotidiana, silenciosa y profunda, fue sembrando fe, esperanza y consuelo en innumerables familias.

Posteriormente, asumió como párroco de Nuestra Señora de Luján y de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, en la ciudad de San Nicolás. Además, se desempeñaba como capellán castrense, acompañando pastoral y moralmente a la Compañía de Ingenieros Químico Biológico Nuclear y Apoyo de Emergencias 601. Su vocación también lo llevó a la formación académica: era estudiante de la Licenciatura en Derecho Canónico en la UCA, notario del Tribunal Eclesiástico Diocesano, vicecanciller de la Curia diocesana, capellán de COPASCA y docente en diversas instituciones educativas, donde transmitía saberes filosóficos y teológicos con pasión y profundidad.

Las palabras de Javier Fortunato

Desde la Diócesis de San Nicolás, el Vicario General, presbítero Javier Fortunato, expresó que la partida del padre Lamas deja “la tristeza de la despedida, pero también la alegría de saberlo entregado por entero a Cristo y a sus hermanos”, un testimonio que hoy resplandece como consuelo para la Iglesia que peregrina en esta región.

Velatorio en San Nicolás

En cuanto a las exequias, se informó que el velatorio se realizará desde las 18:00 de este lunes en la Parroquia Nuestra Señora de Luján, mientras que la misa de cuerpo presente será celebrada este martes a las 10:30 en el mismo templo.

Pergamino despide con dolor, pero también con fe y gratitud, a un sacerdote que supo ser pastor según el corazón de Cristo, y cuya vida, sembrada en el servicio, seguirá dando frutos en la memoria y en la oración de su pueblo.