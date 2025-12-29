lunes 29 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Dolor y fe en Pergamino por la partida del padre Jorge Lamas, pastor cercano y servidor incansable

    El presbítero diocesano, Jorge Lamas, falleció dejando una huella profunda en la comunidad pergaminense, donde desarrolló una intensa labor pastoral.

    29 de diciembre de 2025 - 15:21
    La comunidad católica de Pergamino vive horas de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento del presbítero Jorge Lamas.

    La comunidad católica de Pergamino vive horas de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento del presbítero Jorge Lamas.

    ANA PAULA POSSE

    La comunidad católica de Pergamino vive horas de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento del presbítero Jorge Ernesto Lamas, sacerdote de la Diócesis de San Nicolás de los Arroyos, cuya vida estuvo enteramente consagrada al servicio de Dios y de sus hermanos. Su paso por esta ciudad dejó una marca imborrable, especialmente por su tarea pastoral al frente de parroquias que supo guiar con espíritu evangélico, humildad y dedicación.

    Lee además
    pergamino: reconocimiento a municipales por anos de servicio y comienzo de la jubilacion

    Pergamino: Reconocimiento a municipales por años de servicio y comienzo de la jubilación
    El alerta emitido por el SMN no solo incluye a Pergamino, sino también a varias ciudades del norte bonaerense.

    Pergamino en llamas: se viene una seguidilla de días con calor extremo

    La vida del padre Jorge Lamas

    El padre Jorge Lamas nació el 18 de mayo de 1985 en Tartagal. Fue ordenado diácono el 25 de marzo de 2015 en la Parroquia San Francisco Javier de Ramallo y, pocos meses después, el 16 de julio de 2015, recibió la ordenación sacerdotal en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de El Socorro, partido de Pergamino, de manos de monseñor Héctor Cardelli, en una celebración que permanece viva en la memoria de muchos fieles de la región.

    Durante su ministerio, ejerció el sacerdocio con entrega abnegada. En Pergamino fue párroco de Nuestra Señora del Rosario San Nicolás y de San Carlos Borromeo, comunidades en las que se destacó por su cercanía con los fieles, su compromiso pastoral y su permanente disposición para acompañar espiritual y humanamente a quienes lo necesitaban. Su labor cotidiana, silenciosa y profunda, fue sembrando fe, esperanza y consuelo en innumerables familias.

    Su última labor pastoral

    Posteriormente, asumió como párroco de Nuestra Señora de Luján y de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, en la ciudad de San Nicolás. Además, se desempeñaba como capellán castrense, acompañando pastoral y moralmente a la Compañía de Ingenieros Químico Biológico Nuclear y Apoyo de Emergencias 601. Su vocación también lo llevó a la formación académica: era estudiante de la Licenciatura en Derecho Canónico en la UCA, notario del Tribunal Eclesiástico Diocesano, vicecanciller de la Curia diocesana, capellán de COPASCA y docente en diversas instituciones educativas, donde transmitía saberes filosóficos y teológicos con pasión y profundidad.

    Las palabras de Javier Fortunato

    Desde la Diócesis de San Nicolás, el Vicario General, presbítero Javier Fortunato, expresó que la partida del padre Lamas deja “la tristeza de la despedida, pero también la alegría de saberlo entregado por entero a Cristo y a sus hermanos”, un testimonio que hoy resplandece como consuelo para la Iglesia que peregrina en esta región.

    Velatorio en San Nicolás

    En cuanto a las exequias, se informó que el velatorio se realizará desde las 18:00 de este lunes en la Parroquia Nuestra Señora de Luján, mientras que la misa de cuerpo presente será celebrada este martes a las 10:30 en el mismo templo.

    Pergamino despide con dolor, pero también con fe y gratitud, a un sacerdote que supo ser pastor según el corazón de Cristo, y cuya vida, sembrada en el servicio, seguirá dando frutos en la memoria y en la oración de su pueblo.

    Temas
    Seguí leyendo

    Pergamino: Reconocimiento a municipales por años de servicio y comienzo de la jubilación

    Pergamino en llamas: se viene una seguidilla de días con calor extremo

    Ni + Ni - Iguales: Raimundo Nus en Fuera de Página

    Allanamientos en Pergamino: tres aprehendidos por un caso de un hombre apuñalado

    Raúl Novau: la sencillez de alguien que construyó su vida sobre el pilar de la honradez y el trabajo

    Sirio Libanés gritó campeón: alcanzó su primer título de hockey masculino

    Alcoholemia: por los graves resultados, duplicarán los operativos en Año Nuevo

    Enzo Génnero, cuando la solidaridad se vuelve acción: pescar, ayudar y devolver sonrisas

    La Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez o la forma del infinito

    Sembrando Futuro: más de 400 jóvenes de Pergamino tendieron puentes entre la escuela y el mundo laboral

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El alerta emitido por el SMN no solo incluye a Pergamino, sino también a varias ciudades del norte bonaerense.

    Pergamino en llamas: se viene una seguidilla de días con calor extremo

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Provincia insistirá en 2026 con la reelección indefinida de intendentes

    Provincia insistirá en 2026 con la reelección indefinida de intendentes
    Sin filtro, Wanda Nara hablaba de su separación y disparaba contra L-Gante: “En la cama con cuatro...”.
    Entretenimiento

    Todas las separaciones de las parejas que sacudieron el año que termina

    Hantavirus: cómo se contagia, cuáles son los síntomas y las medidas para prevenir la enfermedad

    Hantavirus: cómo se contagia, cuáles son los síntomas y las medidas para prevenir la enfermedad

    La comunidad católica de Pergamino vive horas de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento del presbítero Jorge Lamas.

    Dolor y fe en Pergamino por la partida del padre Jorge Lamas, pastor cercano y servidor incansable

    La baja penetración del seguro, la evolución regulatoria, la digitalización y la capacidad de adaptación a nuevos riesgos aparecen como factores clave que definirán el desempeño del sector en los próximos años.

    El seguro en América Latina enfrenta un 2026 desafiante