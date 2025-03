Este sábado, "Cruzando el Charco" regresa a Pergamino

Este evento promete ser una experiencia inolvidable para los fanáticos, quienes podrán disfrutar en vivo de los nuevos temas, así como de los grandes éxitos que han marcado la trayectoria de la banda.

Cruzando el Charco

Nacida en La Plata en 2012, está formada por Francisco Lago (voz), Nahuel Piscitelli (guitarra), Juan Matías Menchon (bajo), Ignacio Marchesotti (percusión), Matías Perroni (batería), Damián "Ticky" Rodríguez (teclados) y Maximiliano Abal (guitarra).

Sus canciones recorren distintos estilos y géneros, pasando por rock, pop, cumbia, candombe, reggae, etcétera, pero siempre poniendo en foco la canción.

Con seis discos de estudio incluyendo su última producción "Esencia". “Cruzando el charco” siempre tuvo el afán de compartir su música con artistas queridos y admirados. En este último álbum, se destacan las presencias de Chano en “Nada Nace", Nahuel Pennisi en “Sin Final”, La K’onga en “El Verano”, Facundo Soto en "33" y Gustavo Cordera en “Dueños del Ritmo”.

Luego de girar por Argentina y agotar shows en el Gran Rex y el Luna Park, la banda también llevó sus canciones a Uruguay, Chile, Paraguay, México y Europa. En 2024 “Cruzando el Charco” comenzó la gira presentación de “Esencia” en el Movistar Arena de la ciudad de Buenos Aires.

