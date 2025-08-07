Baradero sin internet en escuelas: denuncian abandono y falta de gestión del intendente Esteban Sanzio

El Consejo Escolar de Baradero quedó sin servicio de internet por falta de pago. La situación se agrava por la inacción del intendente Esteban Sanzio , que no gestionó los fondos necesarios ni ante Provincia ni desde el municipio.

El Consejo Escolar de Baradero perdió el servicio de internet tras acumular meses de facturas impagas, afectando directamente el funcionamiento administrativo y técnico del sistema educativo local. La desconexión alcanza a las oficinas centrales y a las escuelas que dependen de esta conectividad para trámites, gestiones y coordinación con la Provincia.

Este hecho expone una grave falla de gestión por parte del intendente Esteban Sanzio , quien no habría intervenido para resolver una situación conocida y progresiva. Tampoco habría gestionado fondos específicos ante el gobierno bonaerense ni asignado recursos municipales para evitar el colapso.

Durante los últimos meses, un exintegrante del Consejo Escolar venía abonando el servicio de su bolsillo para evitar el corte. Pero al jubilarse , la nueva gestión no encontró alternativas ni respaldo institucional. Como consecuencia, la empresa prestadora suspendió el servicio por completo ante la falta de pago.

La situación pone en evidencia una dependencia insostenible de esfuerzos individuales, en lugar de políticas públicas planificadas y acompañamiento estatal.

Trámites paralizados y perjuicios a toda la comunidad educativa

La falta de conectividad paraliza trámites clave, impide la comunicación fluida entre escuelas y autoridades, y entorpece la gestión cotidiana de directivos, docentes y auxiliares. Además, limita el acceso a información, plataformas oficiales, documentación, y sistemas administrativos escolares.

Desde sectores vinculados a la educación local cuestionan duramente la pasividad de Sanzio. Aunque los fondos para educación son provinciales, remarcan que el municipio tiene responsabilidad política y administrativa para acompañar y garantizar el funcionamiento básico del sistema educativo.

“No es un tema presupuestario, es falta de voluntad política”, señaló una fuente educativa.