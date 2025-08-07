jueves 07 de agosto de 2025
    • Nuevo incendio en la zona de islas de Baradero: monitorean posibles focos activos

    Nuevo foco de incendio en las islas de Baradero. El humo fue visible durante horas. Defensa Civil y Medio Ambiente monitorean posibles reactivaciones.

    7 de agosto de 2025 - 13:30
    LAOPINION

    Una columna de humo alertó a las autoridades durante la tarde del miércoles. El fuego se habría iniciado por la mañana y persistió durante varias horas. Defensa Civil trabaja con Medio Ambiente e INTA para determinar el origen exacto y la jurisdicción del siniestro.

    Preocupación por nuevos focos en el Delta

    Un nuevo incendio se registró el miércoles en la zona de islas del Partido de Baradero, generando preocupación entre vecinos y autoridades locales. La alerta se encendió durante la tarde, cuando se comenzaron a observar columnas de humo en el horizonte, aunque el fuego se habría iniciado en horas de la mañana.

    El área afectada fue rápidamente incorporada al monitoreo de Defensa Civil, en articulación con la Dirección de Medio Ambiente del municipio y especialistas del INTA, para evaluar el estado del terreno, la extensión del siniestro y determinar si corresponde a jurisdicción baraderense.

    Defensa Civil: “Hoy estaba inactivo, pero seguimos monitoreando”

    El director de Defensa Civil, Gabriel Fontanari, confirmó que si bien el foco estuvo activo durante varias horas, por la noche ya no se observaban llamas. “En el sector de isla hay algún foco que arrancó a la mañana y prosiguió hacia la tarde-noche. Hoy estaba inactivo, pero seguimos monitoreando”, explicó.

    Fontanari también detalló que están trabajando para confirmar la ubicación exacta del origen del fuego, ya que por la configuración geográfica del Delta puede tratarse de sectores cercanos pero con diferente jurisdicción. “Hablamos con la gente del INTA para establecer el origen del lugar en donde se estaba incendiando”, agregó.

    Riesgo ambiental en época seca

    La zona de islas es altamente vulnerable a los incendios forestales, especialmente durante los períodos de sequía. La presencia de vegetación seca y la acción humana, incluso de forma involuntaria, pueden generar focos que rápidamente se expanden si no son detectados a tiempo.

    Desde el municipio recordaron la prohibición de realizar quemas en áreas no autorizadas, una práctica que continúa representando un peligro ambiental. También pidieron colaboración a la comunidad para reportar cualquier columna de humo o situación sospechosa.

    Llamado a la prevención

    Este nuevo episodio se suma a otros similares ocurridos en la región en lo que va del año, que obligaron a intervenciones de brigadas forestales y equipos de emergencia. Por eso, tanto Medio Ambiente como Defensa Civil se mantienen en alerta y apelan a la responsabilidad social para prevenir tragedias mayores.

    “Vamos a seguir atentos para evitar que un foco se reactive y genere mayores complicaciones”, concluyó Fontanari.

