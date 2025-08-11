lunes 11 de agosto de 2025
    • Qué es el Prix Baron B 2025, la competencia gastronómica que cautiva a todo el país

    La final será en Buenos Aires y premiará a quienes logren cautivar al jurado con propuestas que unan sabor, innovación y compromiso ambiental.

    11 de agosto de 2025 - 13:49
    Esta edición del Prix Baron B Edition Cuisine volvió a confirmar el enorme potencial que tiene la gastronomía argentina cuando se conecta con el territorio, la sostenibilidad y la creatividad.

    CUCULIANSKY.
    El proyecto ganador será premiado con un corcho bañado en oro tallado por el orfebre argentino, Juan Carlos Pallarols. Además, de un viaje a Francia para poder realizar una pasantía en el multipremiado restaurante Mirazur, junto a Mauro Colagreco. Habrá además un premio económico de $3.000.000 para el ganador y de $1.500.000 para los otros dos proyectos que lleguen a la final.

    CIRCUITO GASTRONÓMICO.

    El Prix Baron B – Édition Cuisine es uno de los galardones más importantes de la gastronomía argentina, que busca destacar proyectos gastronómicos que transformen su entorno, promuevan la sustentabilidad, respeten la identidad regional y propongan una mirada innovadora. En su séptima edición, esta competencia gastronómica mantiene el foco en historias que combinan excelencia culinaria, impacto social y compromiso con el ambiente.

    Lee además
    La sofisticada tarta Patagonia, una combinación de ganache de chocolate blanco y frutos rojos que es puro deleite.
    La Opinión Gourmet

    Tortos café, el paraíso de lo dulce (y lo salado)
    Se trata de una tendencia que está transformando la cultura del café en Argentina, con un enfoque en la calidad, el origen y la experiencia del consumidor.   

    El boom del café de especialidad genera nuevos polos gastronómicos en Argentina

    Los finalistas 2025 del Prix Baron B 2025

    Entre decenas de postulaciones de todo el país, el jurado eligió tres propuestas para competir en la gran final del 27 de agosto en el Hotel Four Seasons de Buenos Aires. Los seleccionados cocinarán en vivo y presentarán sus proyectos para convencer a un panel de referentes internacionales.

    • Margot (Santa Fe capital) – Liderado por Agustín Baragiola, este restaurante de autor reinterpreta la cocina del litoral con un enfoque moderno, utilizando productos de estación, fermentos y hortalizas de su huerta agroecológica.
    • Proyecto Pescado (Chapadmalal, Buenos Aires) – Una alianza entre cocineros y pescadores para promover el consumo responsable de especies locales, la pesca artesanal y el respeto por el mar.
    • Hambriento Cocina (Rosario, Santa Fe) – Experiencia gastronómica a puertas cerradas de Gustavo Martínez y Virginia Rosa, inspirada en la cocina tradicional litoraleña, con ingredientes de productores de confianza y un fuerte compromiso con el aprovechamiento integral de la materia prima.

    El jurado de excelencia del Prix Baron B 2025

    La final estará evaluada por figuras de peso en la gastronomía mundial: Mauro Colagreco, chef argentino con tres estrellas Michelin y presidente del jurado; Pablo Rivero, sommelier y creador de Don Julio; Daniela Soto-Innes, reconocida como la mejor chef mujer del mundo en 2019; y Gonzalo Aramburu, referente de la alta cocina argentina con dos estrellas Michelin.

    Los premios del Prix Baron B 2025

    El proyecto ganador recibirá un trofeo único: un corcho bañado en oro creado por el orfebre Juan Carlos Pallarols. Además, accederá a una pasantía en el restaurante Mirazur en Francia, dirigido por Mauro Colagreco, y un premio económico de 3 millones de pesos. Los otros dos finalistas obtendrán 1,5 millones de pesos cada uno.

    Una cocina que transforma

    El certamen se distingue por priorizar la identidad local, la innovación técnica y el cuidado ambiental. Los finalistas deberán presentar un plato maridado con alguna de las variedades de Baron B —Extra Brut, Brut Nature o Brut Rosé— que refleje la esencia de su propuesta. Así, el Prix Baron B se consolida como una vidriera que no solo celebra la gastronomía, sino que impulsa proyectos que generan un cambio real en la comunidad y en la forma de cocinar.

    Fuente: Aire Digital.

