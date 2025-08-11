lunes 11 de agosto de 2025
    • Los miradores secretos de Buenos Aires: un viaje para redescubrir su historia y arquitectura

    Marga Fabbri organiza visitas guiadas a cúpulas, torres y terrazas privadas con vistas únicas de la ciudad.

    11 de agosto de 2025 - 14:08
    Esta oferta turística adquirió notoriedad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cada vez aumenta la gente local que se suma.

    TN.
    Marga Fabbri es la creadora de Mirarmiradores, una propuesta que combina arte e historia.&nbsp;

    Marga Fabbri es la creadora de "Mirarmiradores", una propuesta que combina arte e historia. 

    TN.

    La Ciudad de Buenos Aires es una de las capitales reconocidas por su patrimonio arquitectónico, sus calles amplias y la mezcla de estilos. Sus más de 300 cúpulas, que adornan la línea del cielo, la hacen destacar. Marga Fabbri, arquitecta y artista plástica porteña, dedica su vida a estudiarlas, pintarlas y mostrarlas a otros.

    Para ella, no solo son llamativas por sus detalles, también asegura que resaltan porque fueron concebidas “como símbolo de poder, como ornamentación” y en el presente son “hitos urbanos”.

    Su devoción por la arquitectura porteña la motivó a crear “Mirarmiradores”, un plan que convierte a los locales en turistas, ofrece un paseo completamente distinto a los extranjeros y resalta el valor histórico de la arquitectura porteña.

    Con su propuesta, esos espacios que adornan edificios residenciales o lugares exclusivos para eventos privados se abrieron para quienes desean admirar la belleza de Buenos Aires desde otra perspectiva.

    Mirar miradores

    Ella ya se dedicaba a buscar cúpulas, torres y terrazas con “vistas inéditas” para plasmarlas en sus cuadros, pero después de esa experiencia, vio la posibilidad de compartir su oficio. Así, los primeros encuentros grupales de “Mirarmiradores” se lograron en 2020: dos, en la Galería Güemes en enero y otro, el 14 marzo, la última salida antes del aislamiento obligatorio.

    A través de su cuenta de Instagram @mirarmiradores, abre las convocatorias para las visitas, que se realizan los sábados por la tarde. En cada evento, los participantes no solo disfrutan de vistas exclusivas de la Capital, sino que, además, les entrega materiales para pintar y les da una charla de dibujo.

    Además, el 50% de lo recaudado por las entradas es donado a los anfitriones. Este aporte, afirma Fabbri, ayuda a conservar cada sitio.

    Cinco cúpulas imperdibles de Buenos Aires: selección de la arquitecta

    Si bien Fabbri no ha podido relevar todas las cúpulas de la Ciudad, tiene una extensa lista de visitas. Estas son las más especiales para ella:

    • Edificio de la Inmobiliaria, inaugurado en 1910. Es su edificio favorito “por su escala urbana monumental, sus dos cúpulas y su gran cantidad de obras de arte”.
    • Las cúpulas del Pasaje Rivarola se destacan “por ser cuatro; cada una, en el extremo de la cuadra” del único pasaje espejado de la ciudad.
    • La cúpula del Palacio Barolo. “El remate se destaca por su faro. Además de la belleza de todo el edificio, tiene un pasaje que cruza de la avenida de Mayo a Hipólito Yrigoyen”.
    • La torre con cúpula del ex Hotel Majestic “se destaca por su implantación, a 45 grados. La torre rotada también destaca por su altura”.
    • Edificio del Molino. Su cúpula resalta “por su forma esbelta, sus aventanamientos, ornamentación, su estilo Art Nouveau y por los leones alados, vitrales coloridos y las aspas de un molino que hacen referencia al nombre de la confitería y a un molino antiguo“.

