Cómo ahorro en calefacción: Claves para reducir los consumos sin perder el confort

El ahorro es primordial con la llegada de las bajas temperaturas, el consumo energético en los hogares argentinos comienza a incrementarse de manera significativa y hay que estar atentos. Estufas encendidas durante varias horas, calefactores eléctricos, aires acondicionados en modo calor y termotanques funcionando a máxima capacidad conforman una postal habitual de los meses más fríos del año.

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En ciudades del interior bonaerense como Pergamino, donde las jornadas invernales suelen registrar temperaturas cercanas a los cero grados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, mantener una vivienda confortable representa un desafío para miles de familias que buscan equilibrar el bienestar cotidiano con el impacto de las tarifas en el presupuesto del hogar.

Especialistas en eficiencia energética coinciden en que es posible reducir el gasto en calefacción sin resignar comodidad. La clave está en combinar hábitos de consumo responsables, un uso eficiente de los equipos y mejoras sencillas en el aislamiento de las viviendas.

Cuando las temperaturas descienden, el hogar se convierte en un refugio térmico. Sin embargo, muchas viviendas no están preparadas para conservar el calor que generan los sistemas de calefacción. El problema no radica únicamente en la potencia de los equipos, sino en la capacidad de la vivienda para retener la temperatura interior. Techos, ventanas, puertas y paredes mal aisladas suelen convertirse en puntos críticos por donde el calor se escapa de forma constante.

El fenómeno responde a una regla física simple: el calor se desplaza naturalmente desde las zonas más cálidas hacia las más frías. Si la vivienda presenta filtraciones o una deficiente aislación térmica, la calefacción deberá funcionar durante más tiempo para compensar esas pérdidas invisibles.

Esta situación es frecuente en numerosas viviendas de Pergamino construidas hace varias décadas, cuando la eficiencia energética todavía no formaba parte de los criterios habituales de edificación. Las aberturas antiguas, la falta de doble vidrio y las filtraciones de aire son algunos de los factores que incrementan el consumo durante el invierno.

A esto se suma un error habitual: aumentar la temperatura del termostato con la expectativa de que el ambiente se caliente más rápido. Sin embargo, los sistemas de calefacción no funcionan de esa manera. Subir la temperatura solo incrementa el consumo energético, sin acelerar significativamente el proceso de calefacción.

El uso de la calefacción

Ahorrar energía no implica pasar frío. Por el contrario, una gestión eficiente del calor permite mantener el confort y reducir los gastos. Los especialistas recomiendan mantener la temperatura interior entre los 19 y los 21 grados. Ese rango suele ser suficiente para garantizar una sensación térmica agradable. Cada grado adicional puede aumentar considerablemente el consumo energético y generar un impacto acumulativo en el presupuesto mensual.

También resulta fundamental aprovechar el calor natural. Durante las horas de sol, abrir cortinas y persianas en las ventanas orientadas al norte o al oeste permite que la radiación solar contribuya a elevar la temperatura interior de forma gratuita. Al caer la tarde, cerrar las cortinas ayuda a conservar el calor acumulado y reduce la pérdida térmica.

La ventilación del hogar también debe realizarse de manera estratégica. Renovar el aire entre diez y quince minutos, preferentemente al mediodía, permite disminuir la humedad sin enfriar completamente paredes, pisos y muebles. Mantener las ventanas abiertas durante períodos prolongados obliga a los sistemas de calefacción a trabajar desde cero.

El mantenimiento periódico de estufas, calefactores, calderas y aires acondicionados es otro aspecto clave. Los equipos desregulados o con una limpieza deficiente suelen consumir más energía para generar el mismo nivel de confort.

Además, las revisiones periódicas realizadas por personal matriculado contribuyen a prevenir accidentes vinculados con pérdidas de gas o la generación de monóxido de carbono, un riesgo que se incrementa durante los meses de invierno.

Aislamiento térmico

Reducir el gasto en calefacción depende, en gran medida, de la capacidad de la vivienda para conservar el calor. Pequeñas mejoras pueden generar resultados inmediatos. Sellar rendijas en puertas y ventanas con burletes ayuda a evitar el ingreso de aire frío y reduce las pérdidas de calor. Incorporar cortinas gruesas o térmicas crea una barrera adicional durante la noche, especialmente en ambientes con grandes ventanales.

Las alfombras, mantas y textiles de mayor espesor también contribuyen a mejorar la sensación térmica y a disminuir la pérdida de calor a través de los pisos.

Otra recomendación habitual consiste en calefaccionar únicamente los ambientes que se utilizan con mayor frecuencia. Mantener cerradas las puertas interiores permite concentrar el calor y optimizar el rendimiento de los equipos.

En Pergamino, donde muchas familias alternan el uso de calefacción a gas y eléctrica en función de los costos y la disponibilidad de los servicios, este tipo de medidas puede marcar una diferencia importante en el consumo mensual.

La incorporación de rutinas simples puede contribuir significativamente a reducir el gasto energético durante el invierno. Disminuir algunos grados la calefacción durante la noche no solo ayuda a ahorrar, sino que favorece un mejor descanso. El uso de programadores o temporizadores permite automatizar encendidos y apagados, evitando consumos innecesarios. Vestirse adecuadamente dentro del hogar también influye en la eficiencia energética. Utilizar prendas abrigadas o textiles térmicos permite mantener temperaturas moderadas sin resignar comodidad.

Asimismo, resulta conveniente revisar periódicamente el estado de los artefactos eléctricos y evitar el uso de equipos antiguos o en malas condiciones, que suelen demandar una mayor cantidad de energía.

Ahorrar y prevenir

El invierno implica un uso más intensivo de los sistemas de calefacción y, en consecuencia, un mayor consumo energético. Sin embargo, reducir el gasto no significa resignar bienestar. Mejorar el aislamiento de las viviendas, ventilar correctamente y utilizar los equipos de manera responsable son acciones que permiten mantener una temperatura confortable sin generar un impacto excesivo en la economía familiar.

En Pergamino, donde las bajas temperaturas forman parte del invierno y el aumento del costo de los servicios preocupa a numerosos hogares, adoptar hábitos de consumo eficientes se convierte en una herramienta fundamental para cuidar el bolsillo.

El desafío consiste en entender que la eficiencia energética no depende de una única medida, sino de la suma de pequeñas decisiones cotidianas que, sostenidas en el tiempo, permiten ahorrar dinero, reducir riesgos y contribuir a un uso más responsable de los recursos.