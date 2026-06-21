Los 90 años de Clínica Pergamino, una institución que sigue manteniendo la visión de sus fundadores

La Clínica Pergamino celebró el pasado 13 de junio sus 90 años de vida institucional con un acto que homenajeó a quienes hicieron posible el crecimiento de una de las entidades sanitarias más importantes de la región. En diálogo con LA OPINIÓN, el gerente Diego Parra destacó el valor histórico de una institución que, desde 1936, mantiene vigente el espíritu de sus fundadores.

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“Es poco común encontrar una institución que sea de Pergamino y que represente, de alguna manera, una continuidad de los socios fundadores que la iniciaron en 1936. Y que hoy siga siendo un lugar dedicado al servicio de salud, con médicos de Pergamino, con gente de Pergamino y generando trabajo para la ciudad y la región”, expresó.

Parra remarcó que la Clínica es el resultado de una visión que se sostuvo a lo largo del tiempo y que atravesó distintas generaciones de profesionales.

“Hoy estamos hablando de la tercera o cuarta generación de profesionales de la medicina que apostaron a este proyecto. La visión que tuvieron los fundadores fue brindar atención segura en un ambiente de cuidados, algo muy novedoso para la época. Creemos que esa fue la semilla que permitió que la Clínica llegara a ser un referente regional”, explicó.

Entre los pioneros mencionó a los doctores Napolitano, Derisi, Medici y Ramella, entre otros, quienes impulsaron la creación de un espacio que permitiera mejorar las condiciones de atención médica. “Ellos querían un lugar donde poder trabajar tranquilos y en las mejores condiciones. Ese fue el espíritu que dio origen a la institución y que se sigue manteniendo hasta hoy”, sostuvo Parra.

La apuesta a la profesionalización

Uno de los aspectos destacados por el gerente fue el proceso de formación y profesionalización del personal de enfermería.

“Hubo épocas en las que existía escasez de recursos humanos. Se trabajó a mediano y largo plazo para formar enfermeras auxiliares que, con el tiempo, se transformaron en enfermeros profesionales y licenciados. Hoy prácticamente todo el plantel está compuesto por licenciados o enfermeros profesionales”, indicó.

Según explicó, ese crecimiento siempre estuvo vinculado a un objetivo central: “Pensar de qué forma podemos brindar el mejor servicio y la mejor atención para el paciente”.

Calidad y acreditación

En diciembre de 2024, la Clínica Pergamino logró una importante acreditación otorgada por ITAES, una de las entidades evaluadoras más reconocidas del país.

“Desde hace más de 20 años se hablaba de calidad, protocolos y estándares. Pero no teníamos una acreditación externa que validara todo ese trabajo. A partir de 2023 armamos un programa integral de calidad que involucró a toda la organización y pudimos obtener la acreditación con excelentes resultados”, recordó.

La evaluación incluyó entre 600 y 700 estándares relacionados con seguridad del paciente, bioseguridad, infectología y calidad de atención.

“Fue una forma de demostrar que no solo pensamos que hacemos las cosas bien, sino que también una organización externa nos dice que brindamos atención en condiciones seguras y con personal capacitado”, afirmó.

El impacto de la pandemia

La pandemia de Covid-19 fue uno de los mayores desafíos en la historia reciente de la institución.

“Fue un antes y un después para nosotros. Recuerdo cuando llegó el primer paciente. No sabíamos qué iba a pasar. Lo único que sabíamos era que teníamos que protegernos y cuidar a los demás”, relató.

La clínica atendió entre 1.100 y 1.200 pacientes internados por Covid-19 y debió reorganizar completamente su estructura para responder a la emergencia sanitaria.

“Algo que había empezado con cuatro camas aisladas terminó transformándose en un piso entero destinado a pacientes con Covid. Fue una experiencia muy fuerte y muy compleja”, recordó.

A su vez, consideró que la pandemia permitió visibilizar la importancia del sector sanitario.

“Nos sirvió para comprender realmente la importancia de lo que hacemos todos los días. Estamos cuidando la salud de las personas y muchas veces no se toma dimensión de ello. Además, en un contexto en el que no fuimos suficientemente reconocidos y en el que tampoco hemos sabido posicionar la importancia que tiene el sector sanitario en general. No hemos sabido cuidar al sistema de salud y por eso hoy surgen problemáticas vinculadas a cuestiones económicas, financieras, políticas, retrasos arancelarios e impacto de los costos. Es decir, el sistema está entre algodones”, expresó.

Una institución con alcance regional

Actualmente, alrededor del 30 por ciento de los pacientes internados provienen de localidades vecinas.

“No menos del 30% de los pacientes que egresan de internación son de la zona. Recibimos personas de Capitán Sarmiento, San Antonio de Areco, Ramallo, San Pedro, Colón, Rojas y Salto. La clínica tiene una llegada regional muy importante”, destacó.

Ese crecimiento también se refleja en el recurso humano.

La institución cuenta con cerca de 180 empleados en relación de dependencia y, sumando médicos, profesionales y servicios tercerizados, involucra a más de 400 personas.

“La Clínica sigue apostando a la gente joven y a los profesionales formados. Hoy conviven médicos con más de 30 o 40 años de trayectoria junto a nuevas generaciones que se incorporaron en la última década. Ya estamos entrando en una quinta generación de profesionales”, afirmó.

Proyecto de infraestructura

Diego Parra también se refirió a la posibilidad de ampliar la Clínica.

“Estamos pensando todo el tiempo en ampliarnos. Hay dos cuestiones importantes. Una tiene que ver con poder ofrecer nuevos servicios. Hoy la medicina está cambiando respecto de lo que era la tradicional estadía o tiempo de internación del paciente. Los procesos y la tecnología médica han generado que los procedimientos quirúrgicos, en su mayoría, se realicen de manera mínimamente invasiva, por ejemplo a través de la laparoscopía. Eso permite que el paciente tenga un alta temprana o recuperaciones de cuatro, cinco o seis horas y luego pueda estar en su casa. Incluso puede recuperarse de la anestesia, volver a hacer vida normal, regresar a su trabajo y continuar con sus actividades”, señaló.

Y agregó: “Ya no es como antes, cuando una persona se sometía a un procedimiento quirúrgico y permanecía dos o tres días internada, con todo lo que eso implicaba para el paciente y para su familia. Además, muchas personas desarrollan actividades independientes y el hecho de estar internadas también tiene una consecuencia económica, porque no pueden abrir su negocio o trabajar. La mayoría no trabaja en relación de dependencia, por lo que la internación también tiene una connotación económica importante. Todo esto se ha tenido en cuenta. De hecho, hoy estamos trabajando con la mecánica del alta temprana, la cirugía ambulatoria y los procesos de recuperación o internación breve. Esto se ha unido a un proyecto que contempla la creación de un centro de internación breve destinado al tratamiento de este tipo de prácticas. Me refiero a recuperaciones posanestésicas o tratamientos quirúrgicos que permiten el alta en el mismo día”.

A su vez, el gerente explicó: “Cada vez son más las prácticas en las que el paciente puede regresar a su hogar durante la misma jornada. Todo está enfocado en eso y también en cómo mejorar la atención de la guardia. Estamos reformando ese sector para que sea un lugar más confortable tanto para el médico como para el paciente, con mejores espacios y con todos los servicios instalados y cercanos que funcionan en torno a la guardia”.

También resaltó: “Estamos fortaleciendo los servicios complementarios que dependen de ella, porque entendemos que no solo importa la consulta de guardia, sino también el acceso a estudios por imágenes, laboratorio y demás prestaciones. La Clínica se ha desarrollado, y continúa haciéndolo, según un plan maestro de infraestructura que tiene en cuenta la logística y el movimiento que realiza el paciente dentro de la institución”.

Orgullo y responsabilidad

Finalmente, Parra destacó que llegar a los 90 años representa un motivo de orgullo y, al mismo tiempo, una responsabilidad.

“Celebrar la historia es importante, pero también pensar en el futuro. Nuestro desafío es seguir creciendo, incorporando tecnología, capacitando profesionales y manteniendo los valores que nos transmitieron los fundadores: brindar una atención humana, segura y de calidad”, concluyó.