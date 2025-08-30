Los radicales de la Segunda Sección se reunieron en Pergamino para consolidar el espacio HECHOS

En el evento secciónale de los radicales de Pergamino, participaron Paula Bustos, Roman Bouvier y Javier Martínez

Un encuentro con proyección seccional: Este viernes por la noche, el Comité de Distrito de la UCR de Pergamino fue sede de un encuentro clave para el presente y futuro del radicalismo en la región. Con la presencia de intendentes, legisladores, candidatos y referentes radicales de toda la Segunda Sección Electoral

Se llevó a cabo una jornada de diálogo y respaldo al nuevo espacio político HECHOS , impulsado por los jefes comunales de Pergamino, Rojas y San Nicolás.

El acto comenzó con las palabras de Paula Bustos , actual candidata a diputada provincial, quien emocionó al auditorio al recordar su historia familiar con el radicalismo.

“Participé de decenas de eventos en este comité cuando era chica. Mi papá, Cacho Bustos, fue concejal radical y falleció ejerciendo ese cargo. Este lugar significa mucho para mí”, expresó.

Bustos llamó a los militantes a redoblar el esfuerzo en la recta final de la campaña y a fortalecer el compromiso del radicalismo dentro del proyecto HECHOS.

“Los radicales somos HECHOS”

El presidente del Comité de Distrito, Esteban Giugliani, subrayó la novedad y el sentido de pertenencia que genera el espacio:

“HECHOS es un espacio de intendentes. Y eso nos gusta a los radicales. Este es el lugar, esta es la opción radical en la Segunda Sección. Los radicales somos HECHOS”.

Un proyecto fuera de los extremos

El intendente de Rojas, Román Bouvier, uno de los fundadores del espacio, remarcó el hartazgo social con la grieta:

“Los vecinos no quieren ni un extremo ni el otro. No podemos seguir empantanados. En 2027 nos van a encontrar como una realidad tangible y concreta. Este es solo el comienzo”.

Y cerró con un mensaje de motivación para la militancia:

“Vamos con todo estos últimos días. Vamos a ganar los que le ponemos el cuerpo a la gestión todos los días”.

“Ya no son nuestras ciudades: ahora es la provincia”

El cierre del acto estuvo a cargo del intendente de Pergamino, Javier Martínez, quien destacó el valor de HECHOS como espacio práctico y transformador:

“La gente nos encuentra en un espacio nuevo que de verdad le sirve. Parece que ahora también podemos avanzar en otras transformaciones. Ya no son solo nuestras ciudades, ahora es la provincia”.

Martínez hizo un llamado a salir de la comodidad y a asumir el rol de conducción:

“Como dirigentes, tenemos que convencer a todos los demás. HECHOS no es un lugar para discutir ideologías, es un lugar para resolver los problemas de la gente”.