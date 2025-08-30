sábado 30 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Los radicales de la Segunda Sección se reunieron en Pergamino para consolidar el espacio HECHOS

    Dirigentes radicales de la Segunda Sección respaldaron el espacio HECHOS en un acto en Pergamino. “Los radicales somos HECHOS”, afirmaron desde el comité.

    30 de agosto de 2025 - 11:58
    En el evento secciónale de los radicales de Pergamino, participaron Paula Bustos, Roman Bouvier y Javier Martínez

    En el evento secciónale de los radicales de Pergamino, participaron Paula Bustos, Roman Bouvier y Javier Martínez

    LAOPINION

    Un encuentro con proyección seccional: Este viernes por la noche, el Comité de Distrito de la UCR de Pergamino fue sede de un encuentro clave para el presente y futuro del radicalismo en la región. Con la presencia de intendentes, legisladores, candidatos y referentes radicales de toda la Segunda Sección Electoral

    Lee además
    Futbol local: en San Pedro está todo listo para la séptima fecha del torneo clausura Marcos Barlatay

    Fútbol de San Pedro: está todo listo para la séptima fecha del Torneo Clausura "Marcos Barlatay"
    jubilados autoconvocados de Baradero exigieron la restitución del servicio de ambulancia domiciliaria en PAMI
    Baradero en crisis

    Jubilados autoconvocados de Baradero exigieron la restitución del servicio de ambulancia domiciliaria en PAMI

    Se llevó a cabo una jornada de diálogo y respaldo al nuevo espacio político HECHOS, impulsado por los jefes comunales de Pergamino, Rojas y San Nicolás.

    De la militancia histórica al presente

    El acto comenzó con las palabras de Paula Bustos, actual candidata a diputada provincial, quien emocionó al auditorio al recordar su historia familiar con el radicalismo.

    “Participé de decenas de eventos en este comité cuando era chica. Mi papá, Cacho Bustos, fue concejal radical y falleció ejerciendo ese cargo. Este lugar significa mucho para mí”, expresó.

    Bustos llamó a los militantes a redoblar el esfuerzo en la recta final de la campaña y a fortalecer el compromiso del radicalismo dentro del proyecto HECHOS.

    PHOTO-2025-08-30-11-02-40
    Paula Bustos disertando en el evento del Comité Radical

    Paula Bustos disertando en el evento del Comité Radical

    “Los radicales somos HECHOS”

    El presidente del Comité de Distrito, Esteban Giugliani, subrayó la novedad y el sentido de pertenencia que genera el espacio:

    “HECHOS es un espacio de intendentes. Y eso nos gusta a los radicales. Este es el lugar, esta es la opción radical en la Segunda Sección. Los radicales somos HECHOS”.

    Un proyecto fuera de los extremos

    El intendente de Rojas, Román Bouvier, uno de los fundadores del espacio, remarcó el hartazgo social con la grieta:

    “Los vecinos no quieren ni un extremo ni el otro. No podemos seguir empantanados. En 2027 nos van a encontrar como una realidad tangible y concreta. Este es solo el comienzo”.

    Y cerró con un mensaje de motivación para la militancia:

    “Vamos con todo estos últimos días. Vamos a ganar los que le ponemos el cuerpo a la gestión todos los días”.

    “Ya no son nuestras ciudades: ahora es la provincia”

    El cierre del acto estuvo a cargo del intendente de Pergamino, Javier Martínez, quien destacó el valor de HECHOS como espacio práctico y transformador:

    “La gente nos encuentra en un espacio nuevo que de verdad le sirve. Parece que ahora también podemos avanzar en otras transformaciones. Ya no son solo nuestras ciudades, ahora es la provincia”.

    Martínez hizo un llamado a salir de la comodidad y a asumir el rol de conducción:

    “Como dirigentes, tenemos que convencer a todos los demás. HECHOS no es un lugar para discutir ideologías, es un lugar para resolver los problemas de la gente”.

    Embed - UCR Pergamino on Instagram: "En el día de ayer, en el Comité de Distrito de la UCR de Pergaminó se realizó un encuentro seccional, donde dirigentes de toda la segunda sección electoral dialogaron sobre el desafio de expandir el nuevo espacio político @hechos_ar hacia toda la sección y el rol del radicalismo dentro del proyecto. . Estuvieron presentes el intendente de Pergamino @jmartinezpergamino , el intendente de Rojas @romanbouvierok , los candidatos a diputados @pulibustos @silvanamaldonado y @martin_genoud y referentes y candidatos radicales de toda la sección. . @hechos_pergamino @hechos_ar @ucrbuenosaires"

    Temas
    Seguí leyendo

    Fútbol de San Pedro: está todo listo para la séptima fecha del Torneo Clausura "Marcos Barlatay"

    Jubilados autoconvocados de Baradero exigieron la restitución del servicio de ambulancia domiciliaria en PAMI

    San Pedro: El Jardín de Infantes N° 908 celebró 50 años formando generaciones de sampedrinos

    Baradero: la Feria "Mi Barrio" llega este sábado a la Plaza de los Intendentes

    Aumentan las cuotas en colegios privados bonaerenses desde septiembre

    Daniel Arimay de Hechos: "Cuando las ideas incomodan, en Salto el intendente intenta taparlas"

    San Pedro: antes de las elecciones, el Concejo tuvo una sesión mínima y sólo trató proyectos de Martín Rivas

    Hockey: cinco jugadoras sampedrinas lideran el debut del Argentino Sub 16 en San Rafael

    UOM San Nicolás: noveno día de retención de tareas en contratistas de Ternium pero empleados ingresaron

    San Nicolás: Santiago Passaglia anunció un nuevo parque deportivo en Barrio Somisa

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    jubilados autoconvocados de Baradero exigieron la restitución del servicio de ambulancia domiciliaria en PAMI
    Baradero en crisis

    Jubilados autoconvocados de Baradero exigieron la restitución del servicio de ambulancia domiciliaria en PAMI

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Ariel Bianchi, Claudio Giovagnoli y Pamela Courtial, los candidatos de Potencia

    Potencia Pergamino: una red de ciudadanos que quiere transformar desde el hacer
    Futbol local: en San Pedro está todo listo para la séptima fecha del torneo clausura Marcos Barlatay

    Fútbol de San Pedro: está todo listo para la séptima fecha del Torneo Clausura "Marcos Barlatay"

    Edición impresa del Sábado 30 de Agosto. Archivo disponible en PDF

    En el evento secciónale de los radicales de Pergamino, participaron Paula Bustos, Roman Bouvier y Javier Martínez

    Los radicales de la Segunda Sección se reunieron en Pergamino para consolidar el espacio HECHOS

    jubilados autoconvocados de Baradero exigieron la restitución del servicio de ambulancia domiciliaria en PAMI
    Baradero en crisis

    Jubilados autoconvocados de Baradero exigieron la restitución del servicio de ambulancia domiciliaria en PAMI