El Colegio de Abogados de San Nicolás repudió una nota periodística contra un profesional matriculado

Repudio del Colegio de Abogados San Nicolás a una nota periodística local.

A través de un comunicado, el Colegio de Abogados de San Nicolás manifestó su enérgico repudio a una nota publicada en un portal de la ciudad, cuestionando públicamente a un matriculado por haber ejercido su labor profesional en defensa de personas acusadas en distintas causas judiciales y vinculando a su condición de candidato en las próximas elecciones.

Detalles del comunicado del Colegio de Abogados San Nicolás Desde la institución recordaron que el derecho de defensa en juicio es un pilar esencial del Estado de Derecho y que la tarea del abogado constituye una garantía constitucional irrenunciable para todos los ciudadanos, sin distinción. “El desempeño de la defensa técnica no implica la convalidación de los hechos imputados ni la adhesión personal del profesional a la conducta de su defendido, sino el cumplimiento de un deber ético y jurídico fundamental”, señalaron.

Asimismo, repudiaron la confusión deliberada entre la figura del abogado y la de su cliente, advirtiendo que esto atenta contra la honra de la profesión y los principios democráticos.

Finalmente, el Colegio reafirmó su compromiso con la defensa irrestricta del libre ejercicio de la abogacía y con la preservación del sistema constitucional de garantías y libertades que sostienen la democracia y la institucionalidad republicana.

