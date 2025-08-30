sábado 30 de agosto de 2025
    Jubilados autoconvocados de Baradero exigieron la restitución del servicio de ambulancia domiciliaria en PAMI

    Más de 50 jubilados protestaron frente a PAMI Baradero por la falta de ambulancia domiciliaria tras el cierre del CEM. Reclaman atención urgente.

    30 de agosto de 2025 - 10:40
    LAOPINION

    Protesta por un servicio esencial: Este martes por la mañana, un numeroso grupo de jubilados autoconvocados se manifestó frente a la sede del PAMI en Baradero, ubicada en Martín de Gainza y Pedro Alonso, para exigir la restitución del servicio de ambulancia domiciliaria, suspendido tras el cierre del Centro de Especialidades Médicas (CEM).

    La concentración reunió a más de 50 personas, que portaban carteles y pancartas con mensajes de reclamo por la falta de atención médica inmediata. Según expresaron, el corte del servicio representa un riesgo directo para su salud, especialmente en casos de urgencia o para quienes tienen movilidad reducida.

    “Está en juego nuestra vida”

    Los manifestantes fueron recibidos por Silvina Catterino, directora local del organismo, quien escuchó los reclamos y explicó que continúan las gestiones para reactivar el servicio.

    “Soy consciente de que se habló con todas las empresas prestadoras del servicio, pero nadie quiere venir a hacerlo. Estoy insistiendo permanentemente”, afirmó.

    Uno de los jubilados presentes señaló con preocupación:

    “Necesitamos que nos den una respuesta porque está en juego nuestra vida”.

    Falta de comunicación y respuestas

    Además de la ambulancia, los jubilados reclamaron mayor transparencia e información por parte de PAMI. Denunciaron que no han recibido respuestas claras sobre otras posibles vías de atención domiciliaria.

    Desde la dirección local del organismo, Catterino reconoció la complejidad del panorama actual, pero insistió en que se están explorando alternativas:

    “No es fácil, pero vamos a seguir buscando soluciones. Nuestro objetivo es que los jubilados puedan contar con atención médica inmediata cuando la necesiten”.

