viernes 05 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • En tres allanamientos simultáneos desarticularon un posible foco de narco menudeo en Pergamino

    En los operativos, por una pesquisa de narcomenudeo, permitieron secuestrar marihuana, elementos de fraccionamiento y un arma con pedido de secuestro activo.

    5 de diciembre de 2025 - 09:16
    La Policía allanó tres viviendas señaladas en una investigación por venta de drogas.

    La Policía allanó tres viviendas señaladas en una investigación por venta de drogas.

    LA OPINION
    La Policía allanó tres viviendas señaladas en una investigación por venta de drogas.

    La Policía allanó tres viviendas señaladas en una investigación por venta de drogas.

    LA OPINION
    operativo antidrogas narcomenudeo pergamino general paz entre peru y mejico Pergamino 001

    La Policía de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Pergamino llevó adelante este miércoles tres allanamientos simultáneos en viviendas de distintos barrios de la ciudad, en el marco de una investigación por presunta venta de estupefacientes al menudeo.

    Lee además
    En el operativo de Arrecifes: las armas de fuego eran cinco escopetas y las municiones más de un centenar.

    La Policía Rural de Arrecifes allanó un campo donde secuestraron escopetas y gran cantidad de municiones
    Los robos repitieron los patrones de los ladrones forzando las rejas de las ventanas para sacar los ventiladores de gran tamaño.

    El Jardín 926 sufrió tres robos en menos de una semana y hay un aprehendido y un ventilador recuperado

    Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías a solicitud de la Fiscalía N° 9, que desde hace meses instruye una causa iniciada a partir de múltiples denuncias anónimas que señalaban un punto de expendio de drogas en una vivienda de calle General Paz, entre Méjico y Perú.

    Denuncias anónimas

    La investigación preliminar, encabezada por la fiscalía especializada, reunió a lo largo de varias semanas distintos aportes vecinales que coincidían en la existencia de movimientos sospechosos en torno al inmueble señalado. A partir de ese aumento de alertas, el Ministerio Público Fiscal encomendó a la delegación antidrogas la realización de tareas de campo para verificar la situación.

    En ese primer tramo de la pesquisa, los agentes establecieron que en el domicilio residían dos hombres que cumplían arresto domiciliario por una causa previa vinculada al comercio de estupefacientes tramitada por la misma dependencia. Las vigilancias posteriores permitieron documentar ingresos y egresos compatibles con maniobras de narcomenudeo, así como la presunta participación de otros dos familiares: un tercer hijo que también cumple arresto domiciliario en una casa de calle Alberdi al 2400, y un hombre mayor que vive sobre la misma traza, entre General Paz y Castelli.

    Operativos en tres domicilios

    Con la evidencia reunida en las tareas de observación, fotografías, registros y seguimientos, la fiscalía solicitó las órdenes de allanamiento correspondientes. El Juzgado de Garantías dio curso al pedido, que finalmente se concretó este miércoles en una acción conjunta que involucró a personal especializado de Drogas Ilícitas, brigadas de la Jefatura Departamental Pergamino, efectivos de la Coordinación de Policía Rural y el Destacamento de Infantería, que intervinieron en maniobras de seguridad perimetral y contención.

    Los procedimientos se realizaron de manera coordinada en: la vivienda de calle General Paz, donde residían los dos convictos con arresto domiciliario; El domicilio de calle Alberdi al 2400, donde permanece otro joven bajo la misma modalidad judicial de morigeración de la detención y una tercera casa ubicada también sobre Alberdi, entre General Paz y Castelli, habitada por un sujeto adulto vinculado a los anteriores.

    Avance de la causa

    Durante los allanamientos, los investigadores incautaron marihuana, recortes de nylon presuntamente utilizados para el fraccionamiento de dosis, dinero en efectivo cuya procedencia será analizada, y una pistola Bersa calibre .22 con pedido de secuestro activo, lo que derivó en la imputación adicional por tenencia ilegal de arma de fuego.

    Los elementos serán sometidos a peritajes y análisis de laboratorio, en tanto que los investigados quedaron a disposición de la Fiscalía N° 9 por infracción a la ley de drogas y por el delito vinculado al arma recuperada. La causa continúa en etapa de investigación para determinar el grado de responsabilidad de cada uno en la presunta organización de narcomenudeo.

    Temas
    Seguí leyendo

    La Policía Rural de Arrecifes allanó un campo donde secuestraron escopetas y gran cantidad de municiones

    El Jardín 926 sufrió tres robos en menos de una semana y hay un aprehendido y un ventilador recuperado

    Secuestraron carne faenada, armas y plantas de marihuana en una serie de allanamientos por un caso de abigeato

    Cibercrimen Pergamino protagonizó dos allanamientos claves en la Mega Operación Protección de Infancias VI

    Murió la joven que chocó en moto contra un camión que estaba detenido en el semáforo del carril contrario

    Muerte cerebral para la joven motociclista que protagonizó un violento siniestro vial en avenida Illia y Balboa

    Grave siniestro vial en Pergamino: motociclista embiste a un camión y su estado es crítico

    Será el juicio por jurados por el homicidio del adolescente de 15 años Benjamín Rojas

    Avanza el caso del ladrón baleado por el Policía: detuvieron al cómplice y secuestraron un secarropa robado

    Nuevo episodio de robo y vandalismo en el edificio compartido por el Jardín de Infantes 926 y el CEC 801

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    En el operativo de Arrecifes: las armas de fuego eran cinco escopetas y las municiones más de un centenar.

    La Policía Rural de Arrecifes allanó un campo donde secuestraron escopetas y gran cantidad de municiones

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El ministro de economia Luis Caputo.

    El Gobierno vuelve al mercado de capitales: emitirá un bono a 2029 con tasa del 6,5%
    Último día de paro de municipales: habrá reuniones con el Ejecutivo la próxima semana

    San Pedro: Último día de paro municipal, nueva semana clave con reuniones para destrabar el conflicto salarial

    El fenómeno en taquilla de Blumhouse de Five Nights at Freddys, la pelicula de terror más taquillera de 2023, comienza un nuevo capítulo escalofriante de terror animatrónico. video
    Entretenimientos

    Cinema Pergamino renueva su cartelera: terror, anime y aventuras; estrenos y continuidades

    En el operativo de Arrecifes: las armas de fuego eran cinco escopetas y las municiones más de un centenar.

    La Policía Rural de Arrecifes allanó un campo donde secuestraron escopetas y gran cantidad de municiones

    La Policía allanó tres viviendas señaladas en una investigación por venta de drogas.

    En tres allanamientos simultáneos desarticularon un posible foco de narco menudeo en Pergamino