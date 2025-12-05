En tres allanamientos simultáneos desarticularon un posible foco de narco menudeo en Pergamino

La Policía de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Pergamino llevó adelante este miércoles tres allanamientos simultáneos en viviendas de distintos barrios de la ciudad, en el marco de una investigación por presunta venta de estupefacientes al menudeo.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías a solicitud de la Fiscalía N° 9, que desde hace meses instruye una causa iniciada a partir de múltiples denuncias anónimas que señalaban un punto de expendio de drogas en una vivienda de calle General Paz, entre Méjico y Perú.

La investigación preliminar, encabezada por la fiscalía especializada, reunió a lo largo de varias semanas distintos aportes vecinales que coincidían en la existencia de movimientos sospechosos en torno al inmueble señalado. A partir de ese aumento de alertas, el Ministerio Público Fiscal encomendó a la delegación antidrogas la realización de tareas de campo para verificar la situación.

En ese primer tramo de la pesquisa, los agentes establecieron que en el domicilio residían dos hombres que cumplían arresto domiciliario por una causa previa vinculada al comercio de estupefacientes tramitada por la misma dependencia. Las vigilancias posteriores permitieron documentar ingresos y egresos compatibles con maniobras de narcomenudeo, así como la presunta participación de otros dos familiares: un tercer hijo que también cumple arresto domiciliario en una casa de calle Alberdi al 2400, y un hombre mayor que vive sobre la misma traza, entre General Paz y Castelli.

Operativos en tres domicilios

Con la evidencia reunida en las tareas de observación, fotografías, registros y seguimientos, la fiscalía solicitó las órdenes de allanamiento correspondientes. El Juzgado de Garantías dio curso al pedido, que finalmente se concretó este miércoles en una acción conjunta que involucró a personal especializado de Drogas Ilícitas, brigadas de la Jefatura Departamental Pergamino, efectivos de la Coordinación de Policía Rural y el Destacamento de Infantería, que intervinieron en maniobras de seguridad perimetral y contención.

Los procedimientos se realizaron de manera coordinada en: la vivienda de calle General Paz, donde residían los dos convictos con arresto domiciliario; El domicilio de calle Alberdi al 2400, donde permanece otro joven bajo la misma modalidad judicial de morigeración de la detención y una tercera casa ubicada también sobre Alberdi, entre General Paz y Castelli, habitada por un sujeto adulto vinculado a los anteriores.

Avance de la causa

Durante los allanamientos, los investigadores incautaron marihuana, recortes de nylon presuntamente utilizados para el fraccionamiento de dosis, dinero en efectivo cuya procedencia será analizada, y una pistola Bersa calibre .22 con pedido de secuestro activo, lo que derivó en la imputación adicional por tenencia ilegal de arma de fuego.

Los elementos serán sometidos a peritajes y análisis de laboratorio, en tanto que los investigados quedaron a disposición de la Fiscalía N° 9 por infracción a la ley de drogas y por el delito vinculado al arma recuperada. La causa continúa en etapa de investigación para determinar el grado de responsabilidad de cada uno en la presunta organización de narcomenudeo.