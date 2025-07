Emergencia en discapacidad en Pergamino: concejales y entidades se unen para buscar respuestas

Problemas reales en discapacidad

Durante la reunión de Comisión, representantes de diversas entidades plantearon problemáticas específicas: deudas en servicios como luz e internet, imposibilidad de garantizar la alimentación diaria en los hogares, falta de insumos de limpieza, y dificultades para sostener el transporte de los usuarios. “Algunas instituciones tienen serios problemas para funcionar las 24 horas, como es el caso de los hogares, porque no pueden sostener al personal en blanco ni cubrir las cargas sociales. Y esto tiene que ver directamente con la falta de actualización de los aranceles por parte del Gobierno Nacional. Las prestaciones están congeladas desde diciembre del año pasado”, indicó el edil.

Articular soluciones

Cabrera también destacó que la propuesta no busca imponer una sola forma de asistencia, sino permitir que el Municipio articule soluciones en función de las necesidades reales que surgen desde el territorio. “En la reunión se plantearon otras alternativas que nos parecieron muy positivas. Algunas instituciones nos decían que no querían subsidios en efectivo, sino que el municipio se hiciera cargo, por ejemplo, del transporte. Bueno, quizás con ese 10% el municipio puede adquirir combis, o firmar convenios con proveedores para garantizar los traslados. Otros pedían ayuda con insumos de limpieza o alimentos. Entonces la idea es que el Consejo de Personas con Discapacidad recoja esas demandas y desde la Comisión de Salud podamos generar un esquema de respuesta más integral”, explicó.

Con urgencia

El objetivo del proyecto es que el Concejo Deliberante lo trate con urgencia. Aunque todavía se están evaluando modificaciones al texto original, hay consenso en que no se puede demorar más una solución. “Entendemos que no es una cuestión de ideologías ni de grietas políticas. Se trata de una necesidad real, que afecta a una parte muy sensible de nuestra sociedad. Y ante la falta de políticas públicas del Gobierno Nacional, el municipio no puede seguir esperando. Tiene que actuar”, enfatizó el concejal.

En ese sentido, Cabrera valoró la predisposición al diálogo que se vivió en la reunión del jueves. “Más allá de algunas diferencias, hubo voluntad de todas las partes para encontrar un camino común”, aseguró.

Consultado sobre los próximos pasos, Cabrera confirmó que el proyecto continuará siendo trabajado en la Comisión de Salud y que se buscará su tratamiento en la próxima sesión ordinaria del Concejo, que se realizará el martes 29 de julio.