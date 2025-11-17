Fuerte réplica del embajador a Kicillof por el acuerdo con Estados Unidos

La reacción del Gobierno bonaerense ante el acuerdo marco de comercio e inversiones entre la Argentina y Estados Unidos volvió a exponer su inclinación a rechazar cualquier política que provenga del Gobierno nacional, aun cuando los propios fundamentos de esa oposición resultan frágiles. Mientras la administración de Axel Kicillof calificó el entendimiento como “asimétrico” y “desigual”, desde Washington llegó una respuesta categórica: la provincia de Buenos Aires será una de las principales beneficiadas.

Así lo afirmó el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, quien cuestionó abiertamente la postura del Ejecutivo provincial y destacó que la ampliación del acceso de la carne argentina al mercado estadounidense representa una oportunidad directa para la provincia, principal productora del país.

“No está muy bien la provincia de Buenos Aires y va a estar mejor”, aseguró Oxenford, remarcando que los beneficios del acuerdo se verán con más claridad una vez firmado el texto final.

Lejos de los argumentos esgrimidos por funcionarios bonaerenses —que apuntaron contra la supuesta intervención de Donald Trump y la falta de equilibrio del entendimiento— el embajador ratificó que una de las áreas ya definidas tiene impacto inmediato: la apertura del mercado cárnico.

Carne: el negocio

Oxenford aportó un dato clave que desmonta la crítica provincial: las exportaciones de carne argentina a Estados Unidos, que hoy rondan las 20.000 toneladas anuales, podrían cuadruplicarse hasta 80.000 toneladas con el nuevo esquema.

En términos productivos, logísticos y de empleo, ese salto favorece sobre todo a la provincia de Buenos Aires, donde se concentra el grueso de la cadena cárnica nacional.

“Es absurdo pensar que será negativo”, disparó el embajador en diálogo con Radio Mitre.

“La única provincia que puede decir con certeza que esto es positivo es aquella que produce carne. Y Buenos Aires es la primera de la lista”.

Siempre en contra

Las declaraciones de Oxenford también dejaron entrever un análisis más político que técnico. Sin mencionarlo directamente, apuntó al clima de hostilidad permanente que la administración Kicillof mantiene con el Gobierno nacional desde diciembre.

“A veces la gente mezcla lo que le gustaría que pase con la realidad”, dijo, en referencia a las voces que esperan que las políticas nacionales fracasen para sostener su propio posicionamiento político.

Y fue más lejos: “Entendemos que a muchos les gustaría que a la Argentina le vaya mal porque no les gusta la administración actual. No entiendo cómo ven una mala noticia en esto”.

La crítica no pasó inadvertida. El Gobierno bonaerense reaccionó desde el primer minuto contra el entendimiento con Estados Unidos, aun sin contar con el texto completo del acuerdo, una postura que se ha vuelto costumbre ante cualquier iniciativa de la Casa Rosada: oposición antes que análisis, rechazo antes que debate.