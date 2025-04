Elecciones provincia de Buenos Aires: para los bonaerenses una chance para pensar en clave local

La provincia de Buenos Aires votará este año como nunca antes: en dos tiempos (o tres si no se eliminan las PASO). El 7 de septiembre se elegirá representación local y provincial. Se votarán concejales en cada municipio y diputados provinciales por la segunda sección electoral.

Ese desdoblamiento —técnico en los papeles, pero político en la práctica— abre una posibilidad concreta de pensar la elección con otra cabeza . Ya no toda junta, toda pegada, toda arrastrada. Por primera vez, los bonaerenses podrán mirar por separado lo local y provincial y lo nacional . Y eso no es menor.

El peso de lo local, por fin en primer plano

El 7 de septiembre, Pergamino elegirá concejales y diputados provinciales. Será una elección concentrada en lo que pasa acá. En lo cercano. En lo concreto. Una jornada que, si la entendemos bien, puede poner sobre la mesa los temas que realmente importan a los vecinos de cada ciudad: salud, seguridad, obras, educación, producción, infraestructura, empleo.

Es una oportunidad para dejar de votar por arrastre y empezar a votar por representación. Para preguntar quién va al Concejo Deliberante y qué hizo. Para exigir que los candidatos a diputados provinciales hablen por el interior bonaerense.

Octubre: diputados nacionales, con boleta única

Un mes después, en octubre, se votará la representación bonaerense en el Congreso. La novedad: boleta única y lista separada. Eso significa que no habrá excusas. No habrá confusión. Se elegirá exclusivamente a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, y el votante podrá leer cada nombre, comparar propuestas y elegir con claridad.

No será una elección nacional. Será una elección provincial para cargos nacionales. Pero aún así, la posibilidad de mirar esa lista sin el ruido de otros cargos permite por primera vez poner el foco: ¿quiénes nos representan? ¿qué mirada tienen sobre la provincia? ¿y sobre el interior?

No es una reforma electoral. Es una invitación al pensamiento político

El nuevo esquema no cambia todo. Pero cambia algo: cambia la forma en que podemos pensar el voto. Y esa posibilidad es política, no técnica. Nos obliga a mirar más de cerca. A cortar con la lógica del voto arrastrado. A volver a mirar Pergamino. A pensar en Buenos Aires como una provincia diversa, extensa, productiva, desigual, pero no unificada por el conurbano.

Si lo aprovechamos, esta doble elección puede ser un punto de inflexión. Para que nuestras ciudades empiecen a hablar de sí mismas. Para que la representación se construya desde abajo. Para que el debate se ordene alrededor de los temas que nos afectan y no de los que nos imponen.

Este año, por primera vez, no votamos todo junto. Y eso, en política, es mucho más de lo que parece.