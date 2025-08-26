martes 26 de agosto de 2025
    • Elecciones: Los jóvenes y el compromiso de tomar con responsabilidad el primer voto

    El voto es obligatorio para todas las personas mayores de 16 años que figuren en el padrón electoral en estas elecciones del 7 de septiembre.

    26 de agosto de 2025 - 15:29
    Resultará fundamental el voto de los jóvenes en estas elecciones.

    Para muchos jóvenes bonaerenses las elecciones del próximo 7 de septiembre será la primera vez que ejerzan un derecho fundamental: el de elegir quienes serán sus representantes municipales y provinciales en uno de los distritos más importantes del país, la provincia de Buenos Aires.

    Los primeros candidatos a concejales de cada lista que competirá el próximo 7 de septiembre en Pergamino.

    El desafío de decidir en Pergamino: quiénes son y qué prometen los candidatos a concejales
    El comunicado de Fuerza Patria San Nicolás tras la habilitación para las elecciones del 7 de Septiembre.

    Comunicado de Fuerza Patria San Nicolás tras la habilitación para competir en las elecciones de septiembre

    El voto es obligatorio para todas las personas mayores de 16 años que figuren en el padrón electoral. Muchas harán uso por primera vez de una herramienta de transformación muy importante para hacer valer la propia voz, ser parte de decisiones que afectan el presente y el futuro de su barrio, municipio y provincia.

    Las elecciones del 7 de Septiembre

    El próximo domingo 7 de septiembre de 2025, en la provincia de Buenos Aires, quienes estén en condiciones de votar van a poder elegir: legisladores provinciales (diputados o senadores, dependiendo del municipio en el se resida) y concejales y consejeros escolares de cada municipio, indicaron desde la Agencia DIB.

    El voto es individual pero es un acto colectivo porque cada voto suma, define y cuenta. Es una forma de hacer valer no sólo el derecho al sufragio sino los otros derechos que se ponen en juego en cada elección. Es una herramienta para expresar la forma en la que se quiere vivir, trabajar, atenderse en un hospital, educarse, entre otras muchas otras cosas fundamentales para la vida en comunidad.

    El primer voto es el inicio de un camino para empezar a incidir en las políticas públicas. Por eso es tan importante la participación. Y participar implica comprometerse: informarse, preguntar, debatir, opinar, organizarse. Ser parte en la toma de decisiones, hacer valer la propia palabra. El domingo 7 de octubre, entonces, cada joven tiene una oportunidad muy importante para decidir y no dejar que alguien más lo haga por uno.

    La obligación de ir a votar

    Para votar hay que figurar en el padrón electoral https://padron.gba.gob.ar. Allí se informa el lugar, la mesa y la escuela donde le toca a cada ciudadano mayor de 16 años emitir el voto. El día de la elección, hay que llevar el DNI y presentarlo a las autoridades de mesa, quienes van a entregar el sobre. Luego, se entra al cuarto oscuro a elegir la boleta de la lista que desee. A diferencia de lo que ocurrirá a nivel nacional en octubre, en esta oportunidad, se vota con el viejo y conocido sistema de boleta partidaria. Luego de elegir la boleta, hay que ponerla en el sobre y cerrarlo. El mismo se coloca en la urna, se firma el padrón y se lleva el comprobante.

    Para mayor información se puede ingresar a: https://eleccionesbonaerenses.gba.gob.ar/

    7 de Septiembre en Pergamino: que la apatía no le gane a la posibilidad de definir el futuro

    Transba: un corte de energía afecta a varios barrios de Pergamino
    Santiago Arangio fue cuarto en Alemania y sigue escalando en el Mundial de Flat Track

    7 de Septiembre en Pergamino: que la apatía no le gane a la posibilidad de definir el futuro

    Elecciones: Los jóvenes y el compromiso de tomar con responsabilidad el primer voto

    Caen las ventas de nafta y gasoil, pero los usuarios se vuelcan a la premium