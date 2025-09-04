Elecciones: ¿Cuándo arranca la Veda electoral en el Partido de Pergamino?

Este domingo 7 de septiembre los bonaerenses concurrirán a las urnas para elegir nada menos que 1.500 cargos provinciales y municipales. Será una jornada clave para la vida política de la provincia y, como ocurre en cada proceso electoral, comenzará a regir la denominada veda electoral , un período con reglas claras que buscan garantizar transparencia, equidad y tranquilidad en el desarrollo de los comicios.

La veda electoral es un conjunto de restricciones legales que se activan en la previa de cada elección y que alcanzan tanto a los partidos políticos como a los ciudadanos. En la provincia de Buenos Aires entrará en vigencia hoy viernes 5 de septiembre a las 8:00 y se extenderá hasta las 21:00 del domingo, es decir, tres horas después del cierre de los comicios. Durante ese lapso, las actividades políticas, propagandísticas y de movilización quedarán limitadas, en un intento de generar un clima de neutralidad que favorezca la reflexión de los votantes.

A partir del inicio de la veda ya no se podrán realizar actos de campaña ni distribuir boletas. Tampoco estará permitido el funcionamiento de locales partidarios con fines proselitistas ni la difusión de encuestas, sondeos o proyecciones vinculadas al resultado electoral. En los medios de comunicación, tanto gráficos como audiovisuales y digitales, quedarán vedadas las publicidades con fines políticos, y lo mismo ocurrirá con las publicaciones en redes sociales que busquen incidir en la voluntad del electorado.

La normativa también alcanza a la vida social y cultural de la provincia. Por ejemplo, desde mañana sábado 6 de septiembre a las 20:00 se suspenderá la venta de bebidas alcohólicas en bares, restaurantes y comercios. Asimismo, quedarán prohibidos los espectáculos masivos, los eventos deportivos y cualquier tipo de reunión pública que no esté directamente vinculada al acto electoral. Incluso la portación de armas está restringida durante estas jornadas, como una medida más de prevención y de cuidado del orden público.

Los objetivos en Pergamino y la región

El objetivo central de la veda es proteger la jornada democrática, evitando que presiones políticas, propagandísticas o sociales interfieran en la decisión de los ciudadanos. Se trata de un resguardo para que el voto pueda emitirse con libertad, sin influencias externas ni tensiones innecesarias. Además, la ley contempla sanciones para quienes incumplan con estas disposiciones, tanto para candidatos y partidos como para particulares.

En este marco, la ciudadanía debe ser consciente de que la veda no es un obstáculo sino una herramienta que refuerza el derecho al sufragio y preserva la transparencia del proceso. Las autoridades electorales insisten en que respetar las restricciones es una forma de cuidar no solo el acto electoral en sí mismo, sino también la convivencia democrática.

Este domingo 7 de septiembre, desde las 8:00 y hasta las 18:00, los bonaerenses acudirán a las escuelas habilitadas para elegir a sus representantes. Una vez cerrados los comicios, y hasta las 21:00, continuará vigente la veda, de modo que recién a partir de ese horario podrán retomarse las actividades habituales de campaña o difusión política.

Así, en cada elección, la veda electoral se convierte en una suerte de pausa obligada, un paréntesis en la efervescencia de la contienda política que permite que la sociedad se enfoque exclusivamente en lo que verdaderamente importa: ejercer el derecho a votar.