El plan de forestación en Pergamino se afianza con participación y compromiso ciudadano

Este tipo de plantaciones colaborativas con instituciones de la ciudad, que se iniciaron el año pasado y que en este año se han consolidado como alternativas de intervención, demuestran el compromiso y la visión de muchas instituciones en la construcción de una ciudad cada vez más verde y resiliente.

Arbolado público en más barrios

El viernes se concretó la compra de 465 ejemplares para el arbolado de alineación de veredas, con los que el Municipio iniciará las tareas de reforestación en las calles de la ciudad, cubriendo los pedidos realizados por los vecinos entre abril del 2024 y abril del corriente año.

Con los primeros 420 ejemplares de Arce tridente se trabajará en la reforestación de alineación en veredas angostas y medianas, de la ciudad, y los 45 ejemplares adquiridos de Fresno Rojo, se utilizaran para forestación en veredas más anchas, como las que se encuentran en algunas avenidas.

“De esta forma se pretende no solo enriquecer el arbolado actual de la ciudad, sino que se busca migrar gradualmente hacia un arbolado más adecuado para las veredas de la ciudad, que maximice los servicios ecosistémicos que brinda el arbolado, pero tendiendo a reducir las interferencias con los servicios públicos y por consiguiente reduciendo a futuro la necesidad de intervenciones como podas o recortes de raíces tan demandados en la actualidad en diferentes sectores de la ciudad”, explicó ayer al Diario Diego Basanta, titular del área municipal encargada de estos trabajos.

“Va a ser un proceso necesariamente gradual, pero que hemos decidido sostener en el tiempo para mejorar y enriquecer nuestro entorno, generando una convivencia más amigable entre el arbolado y la ciudadanía”, aseguró el funcionario.

Plantaciones particulares

Un punto destacable a tener en cuenta, es también el compromiso de muchos vecinos que colocan de manera particular nuevos árboles en sus veredas. “Para esos casos en donde la elección de la especie es tomada directamente por el frentista, hemos diseñado un listado de especies recomendadas para cada tipo de vereda, que está disponible en la página web del Municipio”, destacó Basanta.

La elección de las especies a colocar en cada tipo de veredas es fundamental para evitar problemas futuros y es por eso que el Municipio ha renovado, con el nuevo plan regulador, el listado de especies recomendadas, eliminando de esa lista a especies que con el tiempo no han dado el resultado esperado o que por su excesivo crecimiento se han vuelto un problema en las veredas de la ciudad.

“Si bien el listado de especies recomendadas que se incluyó en el plan regulador, cuenta con una veintena de especies, y está en permanente revisión por nuevas experiencias que vamos compartiendo con otras localidades, una de las especies se presenta como de las mas recomendadas es el Acer buergerianum, ideal para veredas angostas y/o medianas (entre 1,8 y 3,4 metros de ancho medidos entre el cordón cuneta y la línea municipal). Es un árbol caducifolio (que pierde sus hojas en invierno) y que crece solo hasta los 7 u 8 metros de altura. Presenta un tronco recto y una copa de forma ovoide cargada de un follaje color verde claro, que en otoño se torna en un hermoso color castaño o rojizo. Sus hojas son particularmente bellas con tres lóbulos en forma de tridente. Es una especie originaria de China y Japón, en donde crece en los bosques de montaña y que se ha adaptado perfectamente a nuestros suelos y está siendo cada vez más utilizada como ornamental en nuestras calles y espacios verdes”, advirtieron desde Espacio Verdes.

En esta época del año los viveros tienen a disposición ejemplares de diferentes especies y más allá de las forestaciones que lleva adelante la Comuna, en base a lo planificado el año anterior, son muchos los vecinos que en esta época toman la decisión de forestar sus veredas y realizan las consultas al municipio.

Una de las máximas utilizadas por las instituciones que trabajan en conservación es que “no se cuida lo que no se valora, y no se valora lo que no se conoce”, por lo tanto conocer los beneficios que el arbolado aporta a las ciudades, conocer las especies que lo componen y las características que las vuelven elegibles por su belleza, por su color o por su funcionalidad, “nos parece fundamental para esta etapa que hemos emprendido”, reconoció Basanta.

Campaña que no se detiene

La campaña de forestación del año 2024 culminó con más de 2000 nuevos árboles plantados en el Partido de Pergamino; y el desafío de este año será nuevamente llegar a ese número de ejemplares plantados, incluyendo en este desafío comunitario, los que adquiera y plante el municipio en calles y plazas, las plantaciones colaborativas con instituciones y empresas, los que surjan de nuevos desarrollo inmobiliarios o de parques Industriales y los que cada vecino aporte de manera particular, para embellecer y mejorar la calidad de vida de nuestra ciudad.