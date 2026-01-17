El lunes comienza la Escuela Deportiva de Calistenia

La Escuela Municipal de Calistenia está dirigida a personas de ambos sexos a partir de los 6 años de edad y se llevará a cabo los días lunes, miércoles y viernes de 19.30 a 21.00 horas. PRENSA MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO

La Escuela Municipal de Calistenia está dirigida a personas de ambos sexos a partir de los 6 años de edad y se llevará a cabo los días lunes, miércoles y viernes de 19.30 a 21.00 horas en el Parque Municipal (en la Estación de Salud a la altura del Puente Rocha) y está a cargo de Nahuel Hensel.

La Escuela de la Municipalidad de Pergamino está orientada al desarrollo de la fuerza, la movilidad, la coordinación y el cuidado del cuerpo a través del trabajo con el propio peso corporal. Lo que se busca es promover hábitos saludables, incentivar la actividad física al aire libre y ofrecer una propuesta progresiva, segura e inclusiva, pensada para distintas edades y niveles, siempre con acompañamiento profesional.

Específicamente este proyecto didáctico y formativo contempla la Escuela Infantil de Calistenia, destinada a niños y niñas de 6 a 12 años. En este espacio específico, van a trabajar acompañados por entrenadores formados en el movimiento corporal, el conocimiento del propio cuerpo y el aprendizaje a través del juego y la diversión, en un entorno cuidado y planificado.

Objetivos de la Escuela de Calistenia “La idea de la Escuela de Calistenia es generar un espacio de formación y práctica accesible para la comunidad. Notamos mucho entusiasmo por el relanzamiento del espacio realmente pensado para la familia, ya que mientras los niños participan de la escuelita, sus padres o acompañantes también pueden realizar actividad física”, explicó Hensel.

Para más Información, los interesados podrán presentarse en el lugar donde se desarrollará la escuela, enviar un correo electrónico a [email protected] o comunicarse al 664759 (WhatsApp Escuelas Deportivas).

