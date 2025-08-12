martes 12 de agosto de 2025
    • ¿El lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

    El calendario nacional determina para agosto un descanso pero no será igual para todos. Qué pasará con el feriado próximo.

    12 de agosto de 2025 - 16:27
    Qué pasará con el próximo feriado en Pergamino.

    El tercer fin de semana de agosto está generando debates y polémica. Es que en ese fin de semana cae el feriado del 17 de agosto y muchos se preguntan cómo impactará en su rutina laboral. Es un clásico: cada mes, los argentinos revisan el calendario para ver cuándo será el próximo feriado y si este traerá algún fin de semana largo.

    Afortunadamente, se puede decir que en agosto habrá un período de tres días consecutivos de descanso aunque no responde estrictamente a la categoría de “feriado" en tanto no será de la misma forma para todos. Se trata de un puente con fines turísticos gracias a una jornada no laborable.

    ¿Es feriado el lunes 18 de agosto?

    El próximo feriado que espera en el calendario es el del 17 de agosto, día en que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. El "problema" este año es que el 17 de agosto cae domingo, es decir que, en principio, no quita un día hábil de la semana.

    Según definió el gobierno nacional, "el viernes 15 de agosto fue decretado día no laborable con fines turísticos, y el domingo 17 de agosto será feriado". Así figura en la web del Ministerio del Interior. En otras palabras, el viernes previo que "se suma" al fin de semana solo podrá se disfrutado por algunas áreas, como suele ocurrir con estas jornadas particulares, pero no será un feriado propiamente dicho. El feriado quedará el domingo, algo que tendrá poco impacto ya que es un día en el que habitualmente la actividad disminuye.

    En muchos casos, quedará en manos de los empleadores la decisión de convocar a trabajar ese viernes 15 como un día común y corriente o dejar la jornada libre. Esta medida tiene que ver con la política del gobierno de Javier Milei con respecto a los feriados puentes tradicionales, a los cuales ha decidido reemplazar por "días no laborables".

    ¿Y qué pasa con el lunes 18 de agosto? Absolutamente nada. No es feriado. No es día no laborable. Es simplemente un día más.

