jueves 16 de octubre de 2025
    • El Hospital Privado SADIV abrirá sus puertas en Baradero a fines de año o principios de enero

    Alejandro Ciurca confirmó que el nuevo centro de salud atenderá a la comunidad de Baradero entre diciembre y enero, con más de 100 obras sociales.

    16 de octubre de 2025 - 09:31
    El Hospital Privado SADIV abrirá sus puertas en Baradero a fines de año o a principios de enero

    LAOPINION

    El Hospital Privado SADIV se prepara para iniciar sus actividades en la ciudad de Baradero entre fines de este año y los primeros días de enero de 2026. Así lo confirmó el director administrativo de la institución, Alejandro Ciurca, quien aseguró que la apertura dependerá de la habilitación final del Ministerio y de la instalación de los equipos médicos.

    Una nueva propuesta sanitaria para Baradero

    “Estamos en los últimos detalles. Ahora viene la etapa final, con la instalación de todos los equipos; una vez que nos den el ok, el Ministerio vendría a habilitarnos”, explicó Ciurca. El objetivo es que la atención al público comience entre diciembre y enero, ampliando la oferta médica local y regional.

    SADIV busca replicar el esquema de funcionamiento que tiene en su hospital privado de cabecera: “Los mismos convenios, las mismas obras sociales. Si hay que sumar alguna que demuestre interés, la incorporaríamos sin problema. Nosotros hacemos convenios directos con todas”, señaló el directivo.

    Cobertura de más de 100 obras sociales

    El nuevo centro de salud contará con convenios con más de 100 obras sociales, incluidas IOMA y PAMI, dos de las más utilizadas en la región. Esta red de cobertura permitirá atender a una amplia porción de la población baraderense y de localidades cercanas.

    “Los médicos tuvieron una predisposición increíble. Dijeron ‘vamos allá a Baradero y atendemos’. Va a haber varias especialidades”, adelantó Ciurca, quien también aclaró que en esta primera etapa no habrá servicio de internación.

    Impacto en la comunidad

    La apertura de SADIV en Baradero representa un refuerzo importante en la infraestructura sanitaria local, especialmente en un contexto donde la atención médica especializada suele concentrarse en ciudades vecinas. Con esta nueva propuesta, se espera mejorar el acceso a especialistas y reducir traslados para consultas y tratamientos.

    La habilitación oficial se realizará tras la aprobación técnica del Ministerio correspondiente y la puesta a punto de los equipos médicos.

