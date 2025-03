El Granate empató en San Nicolás y sigue sin ganar

La tarde inmejorable desde lo climático, no fue suficiente para motivar a los jugadores, ambos se fueron conformando con la igualdad. Claro "Defe" sigue invicto en la temporada, pero aún no ganó solo conoce el empate en el Grupo C, de este Federal que avanza en el calendario deportivo. Una vez mas el tema de la asistencia de público no acompañó a los locales, una situación que preocupa a dirigentes y al público futbolero en general. Los hinchas muestran un apego a jugar en el Salomón Boesseldín, y los nicoleños no se suman al equipo de la región que más encumbrado está.