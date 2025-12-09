Alivio fiscal: el Gobierno "vuelve a bajar retenciones" al campo a días de fin de año

El campo argentino recibió un anticipo de regalo navideño este martes con un importante anuncio del Gobierno nacional que implica una nueva reducción en las retenciones a la exportación de granos y subproductos de soja. La medida, que busca mejorar la competitividad del sector, fue confirmada por el ministro de Economía, Luis Caputo , a través de sus redes sociales.

“Damos hoy un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario, a vanzando en la reducción permanente de los derechos de exportació n para las cadenas de granos y subproductos”, destacó Caputo en una publicación en la red social X.

La rebaja impositiva varía según el tipo de grano, siendo la soja y sus derivados los que experimentan el mayor recorte, de dos puntos porcentuales. La medida entrará en vigencia una vez que el decreto correspondiente sea publicado en el Boletín Oficial.

El ministro Caputo resaltó que esta es una medida en línea con la promesa del presidente Milei de eliminar gradualmente los derechos de exportación.

“Eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el presidente Javier Milei. Seguiremos haciendo todo lo posible por alcanzar este objetivo lo antes posible”, afirmó el funcionario, aunque aclaró que los avances se darán “en la medida que las condiciones macroeconómicas así lo permitan”.

La cartera económica fundamentó la decisión en la necesidad de impulsar la agroindustria, a la que describió como “uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de nuestras exportaciones”.

Caputo cerró su mensaje con una visión optimista sobre el impacto de la medida en el desarrollo nacional: “El camino es claro: menos impuestos, más producción, más oportunidades y trabajo para todos los argentinos”.