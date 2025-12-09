martes 09 de diciembre de 2025
    • Alivio fiscal: el Gobierno "vuelve a bajar retenciones" al campo a días de fin de año

    El ministro de Economía, Luis Caputo, informó este martes un "alivio fiscal" para el sector agropecuario, con reducciones de hasta dos puntos porcentuales en las alícuotas que gravan las exportaciones de los principales cereales y oleaginosas del país.

    9 de diciembre de 2025 - 10:07
    NRK_0411

    El campo argentino recibió un anticipo de regalo navideño este martes con un importante anuncio del Gobierno nacional que implica una nueva reducción en las retenciones a la exportación de granos y subproductos de soja. La medida, que busca mejorar la competitividad del sector, fue confirmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de sus redes sociales.

    “Damos hoy un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario, avanzando en la reducción permanente de los derechos de exportación para las cadenas de granos y subproductos”, destacó Caputo en una publicación en la red social X.

    La rebaja impositiva varía según el tipo de grano, siendo la soja y sus derivados los que experimentan el mayor recorte, de dos puntos porcentuales. La medida entrará en vigencia una vez que el decreto correspondiente sea publicado en el Boletín Oficial.

    Impulso a la economía y visión de Gobierno

    El ministro Caputo resaltó que esta es una medida en línea con la promesa del presidente Milei de eliminar gradualmente los derechos de exportación.

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1998358926195122256&partner=&hide_thread=false

    “Eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el presidente Javier Milei. Seguiremos haciendo todo lo posible por alcanzar este objetivo lo antes posible”, afirmó el funcionario, aunque aclaró que los avances se darán “en la medida que las condiciones macroeconómicas así lo permitan”.

    La cartera económica fundamentó la decisión en la necesidad de impulsar la agroindustria, a la que describió como “uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de nuestras exportaciones”.

    Caputo cerró su mensaje con una visión optimista sobre el impacto de la medida en el desarrollo nacional: “El camino es claro: menos impuestos, más producción, más oportunidades y trabajo para todos los argentinos”.

    Javier Martínez hizo público su acuerdo con la baja de las retenciones.

    Javier Martínez celebró la baja de retenciones y destacó el impacto para Pergamino y el interior productivo
    San Pedro: Paro municipal con baja adhesión expuso la crisis sindical y el endeudamiento de los trabajadores

    San Pedro: Paro municipal con baja adhesión expuso la crisis sindical y el endeudamiento de los trabajadores

    Paro nacional de ATE: varias escuelas de San Nicolás cerradas y preocupación por alumnos

    Paro nacional de ATE: varias escuelas de San Nicolás cerradas y preocupación por alumnos

    Cultura

El escultor Guillermo Mañé abre las puertas de su proceso creativo en ArteMás
    Cultura

    El escultor Guillermo Mañé abre las puertas de su proceso creativo en ArteMás

    Colapinto, El Eternauta y el clima extremo: qué buscó Argentina en Google durante 2025

    Colapinto, El Eternauta y el clima extremo: qué buscó Argentina en Google durante 2025