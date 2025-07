El comercio mundial creció fuerte en el primer semestre

Se estima que el comercio mundial creció en US$ 300.000 millones en el primer semestre de 2025 , a pesar de un ritmo de crecimiento más lento, según la última Actualización del Comercio Mundial publicada el 8 de julio por la Oficina de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas (UNCTAD).

En contraste, los países en desarrollo experimentaron una caída del 2% en las importaciones. El comercio Sur-Sur se estancó en general, aunque África se resistió a la tendencia, con un aumento de las exportaciones del 5 por ciento y del comercio intrarregional del 16 por ciento interanual.

Los desequilibrios comerciales mundiales se amplían

Los desequilibrios comerciales se profundizaron durante los últimos cuatro trimestres, con EE.UU. registrando un mayor déficit y China y la Unión Europea registrando superávits crecientes.

Las brechas bilaterales también se ampliaron entre EE.UU. y socios clave, como China (US$ 360.000 millones de déficit anual), la UE (US$ 276.000 millones) y Vietnam (US$ 116.000 millones).

No obstante, las perspectivas son inciertas, ya que el comercio se enfrenta a riesgos políticos y vientos en contra geopolíticos.

El informe advierte de que el comercio mundial se enfrenta a crecientes vientos en contra en el segundo semestre de 2025, en medio de la persistente incertidumbre política, las tensiones geopolíticas y los signos de desaceleración del crecimiento mundial. El informe advierte de que el comercio mundial se enfrenta a crecientes vientos en contra en el segundo semestre de 2025, en medio de la persistente incertidumbre política, las tensiones geopolíticas y los signos de desaceleración del crecimiento mundial.

Los nuevos aranceles estadounidenses, incluida una tasa de referencia del 10% y aranceles adicionales sobre el acero y el aluminio, han aumentado el riesgo de fragmentación comercial. Y aunque las medidas de represalia han sido limitadas hasta ahora, una nueva ola de acciones unilaterales podría desencadenar una escalada, que se extendería a terceros países y desestabilizaría las cadenas de suministro.

Perspectivas globales

También se prevé que se intensifiquen los subsidios internos y las políticas industriales orientadas hacia el interior, en particular en los sectores estratégicos y de alta tecnología. Estas medidas corren el riesgo de perturbar las redes de producción profundamente integradas, y la incertidumbre en un segmento se extiende a otros.

Aun así, persisten signos de resiliencia. Los índices de transporte de mercaderías se han recuperado desde los mínimos de principios de 2025, la integración regional se está fortaleciendo y el comercio de servicios puede continuar su sólido crecimiento.

La UNCTAD dice que la resiliencia continua en la segunda mitad de 2025 dependerá de «la claridad de las políticas, los desarrollos geoeconómicos y la adaptabilidad de la cadena de suministro».