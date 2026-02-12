El semáforo de las economías regionales pone en alerta a la producción porcina

El último informe del Semáforo de Economías Regionales elaborado por Coninagro —que sintetiza mensualmente la situación productiva de las principales actividades agropecuarias del país— encendió una luz de alerta en uno de los sectores más dinámicos de los últimos años: la producción porcina. Según los datos recopilados durante diciembre de 2025, la actividad pasó de estar en verde a ubicarse en amarillo, reflejando un empeoramiento de su situación económica que pone de manifiesto tensiones estructurales del sector en un contexto de costos crecientes e inflación persistente.

El semáforo —que Coninagro publica desde hace más de una década— analiza 19 economías regionales a partir de tres componentes fundamentales: negocio, productivo y mercado. El componente negocio compara la evolución de precios y costos; el productivo evalúa stock o superficie y producción; y el mercado pondera la dinámica de exportaciones, importaciones y consumo interno. La combinación de estos indicadores da como resultado una clasificación en verde (situación favorable), amarillo (intermedia o de alerta) y rojo (situación crítica).

La actividad porcina fue la única que modificó su ubicación respecto del mes anterior: dejó la zona de verde y pasó a amarillo. Este cambio, aunque parezca técnico, resume un conjunto de factores que impactan directamente sobre la ecuación económica del productor. La principal razón que explica este deterioro fue el comportamiento del componente de negocio: los precios recibidos por los productores aumentaron apenas un 17% en los últimos doce meses, muy por debajo de la inflación general, que fue del 31,5% en el mismo período.

Esto significa que, aun cuando la producción y el consumo de carne porcina han mostrado signos de dinamismo, la rentabilidad del negocio se ha visto acotada por un rezago de precios frente a costos que no dejan de subir. En otras palabras, producir cerdo —desde la cría hasta el engorde— cuesta cada vez más, mientras que el precio que ingresa al productor no acompaña con la misma intensidad, afectando los márgenes y obligando a los actores de la cadena a ajustar su planificación.

Además, el semáforo reflejó que las exportaciones del sector crecieron alrededor del 12% en valor, pero este incremento quedó opacado por un aumento muy significativo de las importaciones, que llegaron a US$ 165 millones con un salto interanual del 130% desde los US$ 72 millones del año anterior. Esto indica que el mercado argentino de carne porcina está cada vez más permeable a la oferta externa, algo que presiona adicionalmente sobre los precios internos.

Consumo interno y producción

No todo es negativo para el sector porcino. El informe muestra que, pese al cambio de color en el semáforo, el componente productivo mantiene señales favorables, con una producción que aumentó un 3% y un stock porcino que apenas se redujo un 2% en el último año. Además, los datos oficiales señalan que el consumo per cápita de carne porcina en Argentina alcanzó los 19 kilos por habitante al año, dos kilos más que el año anterior, lo que refleja una preferencia creciente de los consumidores por esta proteína en un contexto de ajuste en el poder adquisitivo.

Este cuadro de consumo creciente —al menos en términos cuantitativos— puede interpretarse como una oportunidad para el sector, especialmente en un escenario donde el acceso a proteínas de bajo costo resulta clave para las dietas familiares. No obstante, ese dinamismo en la demanda interna no fue suficiente para compensar el rezago de precios frente a costos e inflación, ni para equilibrar la fuerte presencia de importaciones.

El semáforo general

El caso del porcino se inserta en un panorama más amplio que el semáforo también describió: durante diciembre de 2025, solo cuatro actividades quedaron en verde de las 19 analizadas. Entre ellas se encuentran bovinos, ovinos, granos y miel, sectores que lograron sostener un mejor equilibrio entre precios y costos, con mercados externos relativamente más dinámicos. En contraste, otras actividades, como yerba mate, arroz, papa, vino y mosto, hortalizas y algodón, quedaron en rojo, muchas de ellas con problemas de rentabilidad similares al porcino.

El predominio de sectores en amarillo o rojo pone de manifiesto que la ganadería y la producción agrícola argentina enfrentan tensiones estructurales en un contexto macroeconómico complejo. La progresiva erosión de los márgenes por efecto de la inflación —que en muchos casos supera la evolución de los precios al productor—, junto con costos energéticos y logísticos elevados, presiona sobre la rentabilidad de las economías regionales, incluso aquellas con desempeño productivo positivo.

Reflexiones para el futuro

La situación del sector porcino, con un paso de verde a amarillo en el semáforo, ofrece una lectura más profunda sobre los desafíos que enfrenta la producción agropecuaria en Argentina. No se trata solo de medir producción o consumo: detrás de la categorización estadística hay decisiones de inversión, planificación productiva y expectativas de quienes sostienen miles de puestos de trabajo en el interior del país.

Para el campo argentino, y en particular para el sector porcino, la clave estará en recuperar competitividad frente a la inflación y la presión externa, tanto de importaciones como de mercados globalizados. Esto implica no solo políticas sectoriales específicas que atenúen desbalances de precios y costos, sino también estrategias de largo plazo para fortalecer las cadenas de valor, mejorar condiciones de acceso a los mercados internacionales y sostener una demanda interna que, por ahora, promete mantenerse pujante.

En definitiva, el semáforo de Coninagro no solo mide la situación del presente —con tonos que van del verde al rojo—, sino que también ofrece señales sobre las prioridades y desafíos que deberán afrontar productores, entidades y autoridades para mantener viva y competitiva a una de las actividades más emblemáticas de la producción agropecuaria argentina.