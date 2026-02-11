miércoles 11 de febrero de 2026
    • Aianba difundió un comunicado en defensa de la integración tecnológica y las buenas prácticas en el agro

    Aianba reafirma el compromiso del sector agropecuario con la integración de tecnología, Buenas Prácticas Agrícolas y marcos regulatorios.

    La Opinión OnLine | Guillermo Baduy
    Por Guillermo Baduy
    11 de febrero de 2026 - 13:16
    Otro de los puntos centrales del comunicado es la importancia de la prescripción técnica profesional.

    Otro de los puntos centrales del comunicado es la importancia de la prescripción técnica profesional.

    ARCHIVO

    En un contexto internacional atravesado por mayores exigencias en materia de calidad, trazabilidad y sustentabilidad, Aianba emitió un comunicado institucional en el que reafirma el compromiso del sector agropecuario con la integración de tecnología, buenas prácticas y marcos regulatorios sólidos como base del sistema productivo argentino.

    El documento pone el foco en la necesidad de responder a los desafíos de los mercados y de la sociedad en su conjunto. “Frente a las exigencias de los mercados internacionales y de la sociedad en su conjunto, Aianba, junto al sector productivo agropecuario destaca la integración de tecnología, buenas prácticas y marcos regulatorios”, expresa el texto difundido.

    Argentina, proveedor confiable

    La entidad subraya que, en un escenario donde la demanda global de alimentos de calidad y con trazabilidad es creciente, la Argentina ocupa un lugar estratégico como proveedor confiable. Para sostener esa posición, el sistema productivo nacional se apoya en una gestión técnica integral que combina innovación, conocimiento profesional y cumplimiento normativo.

    En ese sentido, el comunicado remarca que “el sistema productivo nacional se apoya en una gestión técnica integral que combina el uso de productos fitosanitarios dentro de un esquema de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)”, y detalla que este enfoque “asegura que la actividad se desarrolle de manera profesional, mediante el uso de recetas agronómicas firmadas por ingenieros agrónomos matriculados, uso de equipos aptos y aplicaciones realizadas bajo condiciones ambientales adecuadas”.

    Aianba enfatiza que este conjunto de conocimientos, procesos y tecnologías “constituye una herramienta fundamental para permitir la productividad, al mismo tiempo garantizando el cuidado ambiental, protección de los recursos naturales y el bienestar humano”. Asimismo, destaca el rol de la legislación vigente y de los organismos gubernamentales en la conformación de “un sistema robusto que garantiza el cumplimiento de la ley y el cuidado del medio ambiente”.

    Prescripción técnica profesional

    Otro de los puntos centrales del comunicado es la importancia de la prescripción técnica profesional. “La visión del sector reconoce que las aplicaciones deben realizarse bajo prescripción técnica de un profesional idóneo con matrícula habilitante”, señala el documento, al tiempo que reivindica la regulación de las herramientas fitosanitarias dentro del sistema agrícola argentino como parte de un esquema orientado al desarrollo sostenible en las distintas zonas del país.

    El texto también incorpora una referencia simbólica que sintetiza el espíritu del mensaje. Citando a José Hernández en el “Martín Fierro”, el comunicado recuerda: “No es espíritu mezquino el que busca el bien de todos”, frase que —según la entidad— resume la vocación de un campo que apuesta por la profesionalización y la ética productiva como base del bienestar común y el crecimiento del país.

    El pronunciamiento de Aianba cuenta con el acompañamiento de diversas entidades representativas del entramado productivo y académico, entre ellas la Cámara de Comercio de Pergamino, Coninagro, AgroActiva, la Sociedad Rural de Pergamino, la Unnoba y la Federación Argentina de Ingeniería Agronómica (Fadia), además de otras instituciones vinculadas al sector.

    Desde el ámbito agropecuario remarcan que la articulación entre tecnología, regulación y conocimiento profesional no solo constituye una respuesta a las demandas externas, sino también una convicción estratégica para consolidar a la Argentina como proveedor de alimentos seguros, trazables y producidos bajo estándares cada vez más exigentes.

