El acusado del homicidio le pidió disculpas a la madre del joven asesinado

Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Hugo Mozo Gorvalán se dirigió a Beatriz Olivera, la madre de Daniel Cejas para pedirle disculpas. El acusado se puso de pie y se acercó hasta la silla del público donde estaba sentada la mamá sosteniendo la foto de la víctima. “Le quiero pedir disculpas a usted, porque yo sé que usted es la madre, y usted sabe, usted me conoce a mi. Yo la conozco. Sepa que yo nunca lo quise matar a su hijo. Y usted sabe, también sabe usted, que yo en el barrio, hasta con ustedes, he sido buena persona. No me voy a quedar como buena persona, pero usted sabe lo que yo soy como persona. Y le pido disculpas porque yo no lo quise matar a su hijo. Si él no hubiese entrado en mi casa, yo no lo iba a matar, porque yo no soy ese tipo”. La mujer desde su silla entre el público le respondió a viva voz: “Y lo mataste con la misma arma que mi hijo te recuperó”, manifestó la mujer en relación a un episodio anterior en el que Daniel “Cota” Cejas le habría ayudado a recuperar un arma de fuego que le habrían sustraído. La madre relacionó la relación de amistad previa entre la víctima y victimario. La presidente del Tribunal Oral en lo Criminal, Marcela Santoro, dio por finalizada el debate y anunció que la lectura del veredicto será el 15 de abril al mediodía."

